¡Última hora! El Nacional depende de esta noticia para no descender

Este viernes 28 de noviembre de 2025 el fútbol ecuatoriano se vio sacudido por una nueva y gigante noticia. Debido a que, El Nacional corre el riesgo real de irse a la Serie B. ¿El motivo? El no pago de una deuda a tiempo y la segunda sanción con pena máxima de FEF.

El Nacional ya había sido sancionado hace un par de semanas por no pagar una deuda, con lo cual, ya se le habían restado 6 puntos en la tabla de posiciones, sumada a la primera sanción de hace pocos meses. Sin embargo, en esta semana tenía que nuevamente cancelar, pero el equipo militar no lo hizo y eso sería un tercer castigo y por ende el descenso.

Desde El Nacional se apeló el castigo, informa Deco Espinosa Ortiz, y afirmaron que ellos pagaron la anterior sanción. La apelación fue aceptada por la FEF, pero depende absolutamente del dictamen que dé el organismo, si se da en contra se pagará con el descenso.

“La deuda de esta semana era de 50. No alcanzamos. Se paga, al mes, unos 250 mil dólares en deudas. Esta semana fue de 50. Ahora estos se van a sumar a los de la semana que viene. (…) No puedo construir nada en este club, solo paso pagando deudas”, comentó a El Comercio, el presidente Marcos Pazos.

El Nacional puede irse a la Serie B. (Foto: Imago)

Son horas de tensión en todo El Nacional, ya que desde LigaPro se afirma que ellos no recibieron notificación de ninguna sanción, por lo cual, no deberían descender, sin embargo, el reglamento de la FEF está por encima de todo en el fútbol ecuatoriano y es el que regula todo para los equipos.

Publicidad

Publicidad

La confirmación de FEF sobre el futuro de El Nacional llegaría en las próximas horas. El ‘Bi-Tri’ vivió un total calvario en este 2025 y el equipo militar recibiría esta terrible noticia a poco de cumplirse 1 año de estar ganando la Copa Ecuador en 2024.

ver también ¡Urgente! Liga de Quito le remontó a IDV y se ilusiona con la LigaPro: Así queda la tabla de posiciones

Los jugadores de El Nacional no entrenan hace varias semanas

Toda esta crisis de El Nacional se ejemplifica en como los jugadores han decido irse al “paro”. Los futbolistas reclaman sueldos atrasados desde hace varios meses y en las últimas semanas ni han entrenado. Solo se han presentado a jugar los diferentes partidos.

Encuesta¿Debe El Nacional descender? ¿Debe El Nacional descender? YA VOTARON 0 PERSONAS

Publicidad

Publicidad

En síntesis