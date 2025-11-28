El mejor estadio del mundo para Toni Kroos sin contar el Santiago Bernabéu: “Pensé que se venía abajo”

Toni Kroos es sinónimo de grandeza, de calidad total y también de haber jugado en algunos de los mejores estadios del planeta. Si bien siempre ha puesto al Santiago Bernabéu del Real Madrid en lo más alto cada ves que se le consultó, el alemán jamás ha dudado sobre cual es el segundo mejor feudo tras el de la casa blanca del fútbol. Glasgow, al norte de las islas británicas, tiene la clave de todo.

“¿El mejor estadio que no sea el Bernabéu? Celtic Park…Cuando comenzó el himno de la Champions pensé que el estadio se iba a derrumbar. Increíble, no había experimentado nunca algo así…Después del partido, todos aplaudieron. Totalmente del Celtic, por supuesto, pero nada hostiles o irrespetuosos. Eso fue muy, muy, impresionante”, reflexiones del alemán semanas atrás sobre la casa del Celtic. Hablamos de uno de los estadios más míticos de Europa y donde para muchos, solamente en cuanto a ambiente se refiere durante el partido, Anfield Road compite.

Kroos lo conoció en la Champions del 2022/2023 y en una victoria por 0-3 del Real Madrid. Hablar de Celtic Park es hablar de un feudo para 60.000 espectadores y donde se ve fútbol desde el año 1892. Casa del club más grande de Escocia, ha sido elegido por varias figuras como un templo con pocos iguales en el continente europeo. Se suele cantar el You’ll Never Walk Alone tal y como ocurre en Anfield, e igualmente se aprecia un claro apoyo a políticas de izquierdas y defensa de los intereses de los menos favorecidos. No es solo un estadio, es el portavoz de la mitad de los ideales de Glasgow.

Para Toni solo un feudo le supera y no es otro que el Bernabéu. Jamás ha dudado lo que sufrió jugando en la casa del Real Madrid como visitante y lo que disfrutó de hacerlo cuando tuvo la chance de ponerse la indumentaria merengue: “Lo que nos gusta es jugar en estadios así, con este ambiente. Todo lo que puedo decir es que juego al fútbol cada dos semanas en el mejor estadio del mundo…No lo digo por mí mismo, sino en general por el apoyo al equipo. La energía que desprende en algunos partidos que se deciden en los últimos minutos, en algunos momentos con más de 80.000 personas… Son momentos que se van a perder”.

Celtic Park, el mejor estadio del mundo tras el Bernabéu según Kroos: GETTY

La carrera de Kroos incluyó partidos en estadios como el Camp Nou, Allianz Arena, Wembley, Olímpico de Rom, Stade de France, San Siro, Signal Iduana Park, Johan Cruyff Arena y hasta el mítico Estadio de Yokohama en Japón, pero no duda que hubo uno después del Bernabéu que se ganó toda su atención. Celtic Park, casa de los reyes de Escocia y con más de 107 títulos en sus vitrinas elogiado por Toni por todo lo alto.

Datos claves

