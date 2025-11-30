Hace pocas semanas se hicieron virales unas declaraciones de Manuel Neuer criticando al colombiano Luis Díaz, esto en el contexto de la expulsión que el colombiano sufrió vs. PSG tras una dura falta contra Hakimi. Tras la jornada del fin de semana, esta vez el portero elogió a su compañero.

El Bayern Múnich venció 3-1 al St. Pauli y uno de los destacados fue el colombiano quien no solo anotó un gol si no que asistió para el primer gol del equipo. Ante esto Neuer destacó la insistencia de los jugadores de ataque para encontrar el gol.

“Desde atrás se veía que el centro estaba muy cerrado. Presionaron bien y con agresividad, sobre todo con su línea de cinco. En esos casos, a menudo hay que jugar directo y automáticamente se corre más riesgo. Encontramos los espacios, pero con los disparos al poste, la suerte no estuvo precisamente de nuestro lado hoy“, dijo Neuer conversando con los medios oficiales del Bayern.

Tras la roja a Díaz muchos señalaron que el portero no debió exponer a su compañero más allá del error, pero ahora mostró respaldo a la actitud del seleccionado de Colombia.

El Bayern Múnich lo empataba hasta el minuto 90′ pero dos goles sobre el descuento de Nico Jackson y Luis Díaz encarrilaron el 3-1 para seguir con racha de victorias en la Bundesliga.

Luis Díaz – Bayern Múnich gol vs. St. Pauli – Foto: Getty

Publicidad

Publicidad

Tweet placeholder

ver también ¿Quién es Richard Hughes? El directivo de Liverpool al que culpan de la venta de Luis Díaz

El salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich

Luis Díaz cobra actualmente cerca de 14 millones de dólares al año, mucho más de los 3 millones que cobraba en el Liverpool de Inglaterra.

En resumen

Manuel Neuer elogió al colombiano Luis Díaz tras la victoria del Bayern Múnich sobre el St. Pauli.

Luis Díaz anotó un gol y dio una asistencia en la victoria del Bayern Múnich por 3-1 ante el St. Pauli.

El partido se mantuvo empatado hasta el minuto 90′ y el gol de Díaz selló el 3-1 en el descuento.

Publicidad