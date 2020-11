Conte, DT del Inter: "El Real Madrid no puede llorar por sus ausencias"

Inter ya no tiene margen de error. El conjunto dirigido por Antonio Conte debe ganar mañana ante Real Madrid si quiere seguir soñando con llegar lejos en la UEFA Champions League.

"Para nosotros es una final, no tenemos alternativas: hay que ganar. Nos espera un partido difícil, sabemos el Madrid qué equipo es, pero también que nosotros si queremos, podemos. Lo demostramos en la ida", dijo el DT en conferencia de prensa.

Además, quien dirige al conjunto de Milán analizó: "Todavía no dimos el salto, pero ahora mismo las palabras no valen nada. Debemos crecer y asumir nuestras responsabilidades. Todavía hay tiempo para conseguirlo, hacen falta más atención, concentración, más hambre y más ganas".

Luego, sin problemas de meterse en la polémica, respondió una consulta sobre las bajas que tiene el rival de cara al duelo que se viene: "El Madrid no puede llorar por sus ausencias, tiene una plantilla importante con muchísimos jugadores muy buenos. Me hace gracia que la prensa hable de sus bajas".

Y cerró respondiendo las críticas que recibe: "Siempre se intenta negativizar nuestro trabajo. Sin embargo, eso lo sabíamos desde el curso pasado. Mentalmente estaba preparado, quizás algún jugador no, pero si vistes una camiseta importante debes saber que no hay puntos medios. O es todo bonito, o todo feo. La única manera para no enfrentarse a especulaciones, críticas y gilipolleces es responder en el campo. Si no lo aguantamos, debemos elegir equipos menos importantes y vivir una vida más tranquila".

