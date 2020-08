Barcelona despidió a Éric Abidal, quien se había cruzado con Lionel Messi

Barcelona se está prendiendo fuego. La semana pasada, el elenco Blaugrana vivió una de las derrotas más humillantes de su historia después de caer 8 a 2 ante Bayern Munich en los cuartos de final de la Champions League. Una caída así, sin dudas, trae consecuencias.

Y hoy llegó una de las primeras. Barcelona comunicó en sus redes sociales que tomó la decisión de rescindirle el contrato a Éric Abidal. "El FC Barcelona y Éric Abidal han llegado a un acuerdo para la rescisión del contrato que unía ambas partes. El Club expresa públicamente su agradecimiento a Éric Abidal por la profesionalidad, el compromiso, la dedicación y el trato positivo y cercano que ha mostrado siempre hacia todos los estamentos que conforman la familia azulgrana, y le desea suerte y éxitos en el futuro", explicaron.

Recordamos que Abidal había tenido un fuerte cruce con Lionel Messi después de referirse a la salida de Valverde: "Primero, nunca es fácil. Antes de todo agradecer a Ernesto todo el trabajo que hizo, ganar títulos y manejar muy bien el equipo pero desde fuera se veía que le faltaba una marcha más al equipo y por esto tocaba hacer este cambio. No sé si su salida ha sido buena o mala, cada uno tiene su opinión pero ya siempre es difícil tomar esta decisión. Una persona a la que tienes que despedir nunca estará contenta. Pero bueno, buscando lo mejor del equipo hemos tomado esta decisión".

❗ [ÚLTIMA HORA]

Acuerdo para la rescisión del contrato de Éric Abidal — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) August 18, 2020

A lo que La Pulga le respondió: "Sinceramente no me gusta hacer estas cosas pero creo que cada uno tiene que ser responsable de sus tareas y hacerse cargo de sus decisiones. Los jugadores, de lo que pasa en la cancha y además somos los primeros en reconocer cuándo no estuvimos bien. Los responsables del área de la dirección deportiva también deben asumir sus responsabilidades y sobre todo de las decisiones que toman. Por último, creo que cuando se habla de jugadores habría que dar nombres porque si no, se nos está ensuciando a todos y alimentando cosas que se dicen y no son ciertas".

Veremos cuáles serán las decisiones que vendrán en los próximos días, pero en Barcelona se vienen cambios grandes. La caída ante Bayern Munich no fue una más y eso se nota.

Lee También