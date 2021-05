Qué canal transmite Brighton vs. West Ham por la Premier League

West Ham tiene un duelo clave frente al Brighton And Hove de visitante por la jornada 36 para seguir entre los mejores seis de la Premier League. Aquí te contamos cómo VER el partido este sábado 15 de mayo EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE.

Brighton tuvo una temporada compleja en la Premier. El equipo dirigido por Graham Potter peleó hasta las últimas fechas por no descender y recién ahora, con diez puntos de diferencia y nueve en juego, puede respirar tranquilo. ¿Y cómo le fue en los últimos tres duelos? Perdió con Sheffield United y Wolverhampton y le ganó al Leeds de Marcelo Bielsa.

Enfrente, los objetivos del West Ham son muy distintos. Los de David Moyes marchan sextos en la tabla y por ahora se están clasificando a la próxima edición de la Liga de Conferencia. Pero claro, no sólo está a dos puntos del Liverpool, que por ahora está quinto y jugaría la próxima Europa League, sino que Tottenham y Everton vienen atrás con dos unidades de diferencia y quieren arrebatarle el objetivo. Por eso, tras caer vs. Everton, estos puntos son fundamentales para el West Ham.

¿El último duelo entre West Ham y Brighton And Hove? Fue el 27 de diciembre de 2020 por la fecha 15 de esta Premier League y el match finalizó con un emocionante empate 2-2. ¿Los goles? Tomas Soucek y Ben Johnson para el West Ham, mientras que Lewis Dunk y Neal Maupay marcaron para el Brighton.

Día y horario: ¿cuándo es el partido de Brighton And Hove vs. West Ham?

El partido de Brighton And Hove vs. West Ham por la jornada 36 de la Premier League será este sábado 15 de mayo en Falmer Stadium.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 21:00 horas DAZN y DAZN 1

Argentina: 16:00 horas por ESPN Play

Uruguay: 16:00 horas por ESPN Play

Brasil: 16:00 horas ESPN y GUIGO

Chile: 15:00 horas ESPN Play

Paraguay: 15:00 horas por ESPN Play

Venezuela: 15:00 horas por ESPN Play

Colombia: 14:00 horas por ESPN Play

Perú: 14:00 horas por ESPN Play

Ecuador: 14:00 horas por ESPN Play

México: 14:00 horas por Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Costa Rica: 13:00 horas por Sky HD

Estados Unidos: 12:00 PT/ 15:00 ET por Peacock y SiriusXM FC

