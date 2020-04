Caos en Barcelona: renunciaron seis directivos en bloque

La inestabilidad política en Barcelona no nace en esta cuarentena por coronavirus, que ha tenido la reducción salarial del 70 por ciento por parte del primer equipo para el que resto del club no pierda sus sueldos. Desde hace ya varios meses, Josep Maria Bartomeu, presidente de la institución azulgrana, tambalea desde el puesto más alto y desde los fanáticos hasta colegas le piden su dimisión. No obstante, lo que está sucediendo en los últimos días está al límite.

No es nueva la intención de Bartomeu de renovar la comisión directiva. En las últimas semanas, tras la disputa y las fricciones que se ha generado entre las partes, el conflicto fue en aumento. Igualmente, lo de los últimos días fue la gota que rebalsó el vaso: se filtró que el presidente le habría nombrado a cuatro directivos para que analicen dar un paso al costado de la vida política de club.

El escándalo se hizo todavía mayor. Este jueves, en la noche catalana, seis directivos dimitieron en bloque ante la directiva de Bartomeu. Se tratan de Emili Rousaud, Enrique Tombas, Silvio Elías y Josep Pont, los cuatro invitados por el presidente para renunciar, y se le sumaron Maria Teixidor y Jordi Calsamiglia. Lo dejaron literalmente solo. En medio de la crisis por el coronavirus, los líos están puertas adentro.

Los que se van:



�� Enrique Tombas, vicepresidente económico y tesorero



�� Emili Rousaud, vice institucional y ‘delfín’ Bartomeu



��Silvio Elías, comisión económica.



��Josep Pont, àrea comercial.



�� Maria Teixidor, secretaria junta.



��Jordi Calsamiglia, comisión disciplina. — Sique RodríguezGairí (@SiqueRodriguez) April 9, 2020

"Bartomeu me llamó y me dijo que quería hacer una remodelación en la junta, que tenía recelos con algunos directivos, entre ellos yo. Me dijo que había filtraciones que molestaron a jugadores y que yo ponía en duda el trabajo de los ejecutivos", había revelado Rousaud, ahora exvicepresidente del Barcelona y que se perfilaba para ser uno de los candidatos del oficialismo en las próximas elecciones.

Los seis directivos entregaron una carta conjunta y ahora la comisión directiva pasó a ser integrada por trece miembros. Una baja importante. Así fue la carta de despedida.

"Por la presente queremos comunicar que los directivos abajo firmantes hemos trasladado al Presidente Bartomeu nuestra decisión de dimitir de manera irrevocable de nuestra condición de directivos del FC Barcelona.

Hemos llegado a este punto al no vernos capaces de revertir los criterios y las formas de gestión del club ante los importantes retos de futuro y, en especial, a partir del nuevo escenario post pandemia.

Debemos remarcar también nuestro desencanto por el desafortunado episodio de las redes sociales, conocido como 'Barçagate', del cual fuimos conocedores a través de la prensa.

Pedimos aquí que una vez se presente el resultado de la auditoría encargada a PWC, se depuren responsabilidades así como el eventual resarcimiento patrimonial que corresponda.

Como último servicio a nuestro club, recomendamos que tan pronto como las circunstancias lo permitan convocar unas nuevas elecciones que permitan, con toda la 'autoritas', gestionar el club de la mejor manera posible ante los importantes retos del futuro más inmediato.

Por último, aunque no menos importante, queremos tener un reconocimiento y un agradecimiento muy especial a nuestros compañeros de Junta Directiva que han dedicado y dedican sus mejores energías y esfuerzos por el bien de nuestro querido Fútbol Club Barcelona. También agradecer a los ejecutivos y a los empleados del Club su apoyo y excelente trabajo durante este tiempo en el que hemos tenido el honor de servir a nuestro querido Barça.

Un fuerte abrazo a todos

VISCA EL BARÇA

Emili Rousaud i Parés, Enric Tombas i Navarro, Maria Teixidor i Jufresa,

Silvio Elías i Marimón, Josep Pont i Amenós, Jordi Calsamiglia i Blancafort

