Es tendencia:
logotipo del encabezado
Actualidad

James Rodríguez eligió dónde va a jugar antes del Mundial y toda la Selección Colombia se ilusiona

El nuevo destino de James Rodríguez alimenta la ilusión de la Selección Colombia para tener un gran Mundial por la continuidad que tendrá.

Por Julio Montenegro

Sigue a Bolavip en Google!
James Rodríguez jugará su tercer Mundial con la Selección Colombia.
© Getty ImagesJames Rodríguez jugará su tercer Mundial con la Selección Colombia.

El mundo del fútbol sabe que James Rodríguez será uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, así que para empezar acabar la tensión sobre dónde jugará, el mismo ’10’ se encargó de confirmar cuál será su próximo destino.

James terminó el 2025 como uno de los jugadores más influyentes para que Colombia clasificara al Mundial 2026 en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas. No por nada registró siete asistencias. Por ese motivo, es clave que tenga continuidad antes de la próxima Copa del Mundo.

Con la premisa instalada por el entrenador Néstor Lorenzo sobre el deseo que James Rodríguez “compita como lo viene haciendo porque estuvo bien”, dos periodistas revelaron la elección que hizo el ’10’ y que ilusiona a toda la Selección Colombia. ¡Va a jugar muchos minutos sin tener mucha exigencia!

La Selección Colombia se ilusiona: James eligió dónde va a jugar antes del Mundial

James Rodríguez jugará su tercer Mundial. (Foto: Getty Images)

James Rodríguez jugará su tercer Mundial. (Foto: Getty Images)

“Lo que pude averiguar la semana pasada es que para finales de enero ya va a tener equipo y que está muy adelantado MLS, empezó diciendo el periodista Guillermo Arango sobre el futuro de James antes de que su colega Sebastián Heredia revelara cuál fue la elección del volante. “Volví a preguntar y me dijeron lo de la MLS y que Orlando City no está nada lejos (…) Cuando les hicieron el ‘shooting’ (sesión de fotos) en Estados Unidos que eso fue lo que dijo James, que él iba a jugar en la MLS y que muy seguramente en la Florida, reveló Heredia.

Chef privado, 14 guardaespaldas, y más: Revelan todas las exigencias de James Rodríguez en México

ver también

Chef privado, 14 guardaespaldas, y más: Revelan todas las exigencias de James Rodríguez en México

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con la Selección Colombia?

La cuenta oficial de la Selección Colombia en X confirmó que en la fecha FIFA de marzo jugarán ante Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. y contra Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M. Seguramente, para esos dos encuentros estará convocado James Rodríguez.

Publicidad

Encuesta

¿En dónde eligió jugar James Rodríguez antes del Mundial?

Ya votaron 0 personas

Datos clave

  • James Rodríguez confirmó que jugará en la MLS de Estados Unidos, según el periodista Heredia.
  • El volante colombiano tendría muy adelantado su fichaje para finales de enero con un equipo.
  • El equipo Orlando City de Florida es la opción más cercana para James Rodríguez.
julio montenegro
Julio Montenegro
Lee también
El brutal cruce de Johan Mojica con un hincha español: "No eres mi papá"
Fútbol de Colombia

El brutal cruce de Johan Mojica con un hincha español: "No eres mi papá"

Quiere jugar el Mundial y Jhon Jader Durán cambiará de equipo en 2026
Fútbol de Colombia

Quiere jugar el Mundial y Jhon Jader Durán cambiará de equipo en 2026

No irá al Mundial con Colombia, pero confirma crisis de CR7
Futbol Árabe

No irá al Mundial con Colombia, pero confirma crisis de CR7

Fue la estrella de Emelec y ahora llegaría "gratis" a Barcelona SC
Fútbol de Ecuador

Fue la estrella de Emelec y ahora llegaría "gratis" a Barcelona SC

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

Better Collective Logo