James Rodríguez eligió dónde va a jugar antes del Mundial y toda la Selección Colombia se ilusiona

El mundo del fútbol sabe que James Rodríguez será uno de los jugadores más importantes de la Selección Colombia en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, así que para empezar acabar la tensión sobre dónde jugará, el mismo ’10’ se encargó de confirmar cuál será su próximo destino.

James terminó el 2025 como uno de los jugadores más influyentes para que Colombia clasificara al Mundial 2026 en la tercera posición de las Eliminatorias Sudamericanas. No por nada registró siete asistencias. Por ese motivo, es clave que tenga continuidad antes de la próxima Copa del Mundo.

Con la premisa instalada por el entrenador Néstor Lorenzo sobre el deseo que James Rodríguez “compita como lo viene haciendo porque estuvo bien”, dos periodistas revelaron la elección que hizo el ’10’ y que ilusiona a toda la Selección Colombia. ¡Va a jugar muchos minutos sin tener mucha exigencia!

La Selección Colombia se ilusiona: James eligió dónde va a jugar antes del Mundial

James Rodríguez jugará su tercer Mundial. (Foto: Getty Images)

“Lo que pude averiguar la semana pasada es que para finales de enero ya va a tener equipo y que está muy adelantado MLS“, empezó diciendo el periodista Guillermo Arango sobre el futuro de James antes de que su colega Sebastián Heredia revelara cuál fue la elección del volante. “Volví a preguntar y me dijeron lo de la MLS y que Orlando City no está nada lejos (…) Cuando les hicieron el ‘shooting’ (sesión de fotos) en Estados Unidos que eso fue lo que dijo James, que él iba a jugar en la MLS y que muy seguramente en la Florida“, reveló Heredia.

¿Cuándo vuelve a jugar James Rodríguez con la Selección Colombia?

La cuenta oficial de la Selección Colombia en X confirmó que en la fecha FIFA de marzo jugarán ante Croacia el jueves 26 de marzo a las 6:30 P.M. y contra Francia el domingo 29 del mismo mes a las 2:00 P.M. Seguramente, para esos dos encuentros estará convocado James Rodríguez.

