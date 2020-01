El tuit de Liberman post-derrota del Barcelona: "Yo festejo el éxito de mis amigos"

Esta tarde, Barcelona y Atlético de Madrid se enfrentaron en Arabia Saudita para definir al segundo de los finalistas de la Supercopa de España.

El conjunto dirigido por Ernesto Valverde dominó ampliamente en el juego, pero perdió la concentración en los últimos 20 minutos y los del Cholo Simeone se llevaron el partido por 3 a 2.

La memorable actuación de Lionel Messi fue opacada por el flojo trabajo de algunos de sus compañeros en defensa y ya comienza a hablarse de una posible salida del entrenador en el corto plazo.

Quien pareció alegrarse por la victoria colchonera no fue otro que Martín Liberman, periodista argentino.

Apenas finalizó el encuentro, el conductor tomó su teléfono celular y escribió: "Vamos Simeone viejo nomas!!".

Yo festejo el éxito de mis amigos y los acompaño en sus momentos tristes. El resto no es asunto mío https://t.co/eIqCYjlmBx — Martin Liberman (@libermanmartin) January 9, 2020

Luego de recibir reclamos por parte de sus detractores, el Colo explicó todo en los tuits posteriores: "Yo festejo el éxito de mis amigos y los acompaño en sus momentos tristes. El resto no es asunto mío".

Por último, le hizo un repaso a quienes critican sus preferencias futbolísticas: "Ustedes son “hinchas” y se transforman en fundamentalistas. A mi no me importan los demás. Me mueve el bien y el deseo de éxito de la gente que quiero, no la frustración de los que no me importan. Son tan miserables que creen que lo del cholo está vinculado a Messi. Me importa un pito... yo estoy feliz por mi amigo, juegue contra quien juegue. Vamos Cholo".

Tuits de Martín Liberman.

