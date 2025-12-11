Los cuatro compañeros de Messi que Inter Miami despidió tras ganar el título de la MLS

Inter Miami tuvo poco tiempo para celebrar el primer título en la historia del equipo en la MLS y ya empezó a tomar decisiones de cara a la temporada 2026. Cuatro compañeros de Lionel Messi fueron despedidos con un comunicado oficial. ¿Renuevan el equipo para Leo?

Luego de terminar en la tercera posición de la Conferencia Oeste, Inter Miami no dejó dudas, y salvo una derrota en primera ronda contra Nashville SC, terminó siendo campeón tras tres contundentes victorias ante FC Cincinnati, New York City FC y Vancouver Whitecaps, en las que marcó 12 goles.

Entonces… ¿Por qué tantas salidas? El departamento de comunicaciones de Inter Miami comunicó el 11 de diciembre que un extremo izquierdo, un arquero, un defensa central y un lateral derecho no seguirán siendo compañeros de Messi porque no hicieron los méritos suficientes para continuar en el equipo.

Inter Miami despidió a cuatro compañeros de Messi tras el título de la MLS 2025

Picault es uno de los compañeros de Messi que fue despedido. (Foto: Getty Images)

A pesar de que el extremo Fafa Picault y el arquero William Yarbrough tenían opción para renovar contrato, Inter Miami decidió despedirlos. A estos dos nombres se sumaron el defensor central Ryan Sailory y el lateral derecho Marcelo Weigandt, a quienes se les acabó el contrato y el préstamo, respectivamente. El club rosa decidió no continuar con sus servicios.

Los 4 jugadores que despidió Inter Miami. (Foto: Instagram / @intermiamicf)

Los jugadores que negocian con Inter Miami para seguir jugando con Messi

“El Club mantiene negociaciones con Allen Obando (préstamo concluido), Rocco Ríos Novo (préstamo concluido), Luis Suárez (fuera de contrato), Baltasar Rodríguez (préstamo concluido) y Tadeo Allende (préstamo concluido). Adicionalmente, el Club anunció recientemente la extensión de contrato del defensor Ian Fray“, publicó el departamento de comunicaciones de Inter Miami.

