La polémica frase de la novia de Zlatan: "Casarme con él podría perturbar mi vida”

Zlatan Ibrahimovic es uno de los mejores jugadores de la actualidad, pero además de destacar por su talento, llama la atención por su fuerte personalidad.

El sueco tiene incontables historias con periodistas y jugadores que habitualmente se vinculan con su carismático ego. Los últimos cruces del delantero fueron con Romelu Lukaku y Duvan Zapata, a este último le dijo: "Tengo más goles que tu partidos en toda tu carrera".

"No es fácil vivir con él. Pero tampoco conmigo...", aseguró Helena Seger, pareja y conviviente de Zlatan desde hace 18 años. La empresaria sueca habló de la convivencia con el goleador y reveló el motivo por el cual ni pensaron en casarse durante todo este tiempo.

Helena Seger, la novia de Zlatan Ibrahimovic (Getty Images)

"¿Matrimonio? Casarme con él podría perturbar mi vida". No quiero que me etiqueten como la mujer de un jugador. La gente sabe cuánto he estudiado, trabajado y luchado", aseguró Helena.

La mujer de 50 años lleva más de 18 años de relación con Ibrahimovic y reveló cómo se conocieron: "Dejó su Ferrari mal aparcado en Malmo, lo que impedía que mi Mercedes saliera. Con un poco de brusquedad le dije que lo moviera y por lo visto eso le gustó"

