Tras su polémica salida de Rayados de Monterrey y mientras define su carrera, Sergio Ramos busca comprar Sevilla

Sergio Ramos todavía no tiene definido qué sucederá con su carrera. A sus 39 años, el campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010 prefirió abandonar a los Rayos de Monterrey de la Liga MX para encarar nuevos horizontes, que claramente estarán atados al fútbol, pero aún no se sabe en qué rol se desenvolverá, por lo menos, durante los primeros meses del 2026.

Es que entre las noticias que circularon recientemente sobre su continuidad como futbolista (se habló de un regreso a LaLiga y de incorporarse a la Super Liga Turca o al AC Milan junto a su excompañero en el Real Madrid Luka Modric) brotó la presunta intención de comprar gran parte del Sevilla, club en el que se inició y saltó a la primera división en 2003.

De hecho, de acuerdo a varios portales de España, el plan de Sergio Ramos sería, incluso, asumir como la autoridad máxima de la institución de Nervión. En concreto, la maniobra para desembarcar en la presidencia no la haría en solitario, sino apalancado por una alianza estratégica con un poderoso fondo de inversión estadounidense.

Según trascendió en los pasillos del Ramón Sánchez-Pizjuán, la propuesta formal que Sergio Ramos acercó a los actuales accionistas rondaría los 500 millones de euros. Esta inyección de capital tendría un doble propósito: por un lado, adquirir los paquetes mayoritarios que hoy ostentan las familias Del Nido y Castro para tomar el control total de la toma de decisiones.

Y por el otro, sanear el pasivo que asfixia la tesorería del club y que, sin lugar a dudas, está afectando en el plano deportivo, pues el primer equipo pasó de pelear los primeros puestos y tener presencia en competencias de la UEFA a conformarse con mantener la permanencia en LaLiga. Por eso, la intención del ex capitán de la Selección de España es clara: limpiar las deudas para iniciar una gestión sin los ahogos económicos que marcaron los últimos ejercicios.

Los números de Sergio Ramos en Sevilla

Sergio Ramos registró un total de 87 partidos oficiales con la camiseta del Sevilla, divididos en dos etapas. En su primer ciclo, antes de su salto al Real Madrid, disputó 45 encuentros y anotó 3 goles. Y tras su periplo por la Casa Blanca y el PSG, el defensor central regresó para la temporada 2023/24, donde, a pesar de la veteranía, reafirmó su vigencia: sumó 37 presencias y marcó 7 tantos.

