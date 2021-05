Qué canal transmite Juventus de Cristiano Ronaldo vs. Inter de Lautaro Martínez por la Serie A

Con Cristiano Ronaldo y Paulo Dybala de bandera, la Juventus recibirá a Inter, que ya es campeón de la Serie A pero con Lautaro Martínez y Alexis Sánchez a la cabeza saldrá a darlo todo. Aquí te contamos cómo VER el partido EN VIVO y EN DIRECTO: TV, hora y posibles formaciones.

La Juve debe ganar o ganar. El equipo dirigido por Andrea Pirlo está fuera de la zona de clasificación a la Champions League (por ahora ingresarían Inter, Atalanta, Milan y Napoli) y no puede conformarse con disputar la próxima edición de la Europa League. ¿Cómo llegan los de Turín? Vienen de ganarle 3-1 al Sassuolo.

En la vereda de enfrente la situación es otra totalmente. Ya campeón y pensando en la próxima temporada, el Inter de Lautaro, Lukaku y Alexis Sánchez juega para no perder el ritmo. Su clasificación al máximo certamen europeo está asegurada, por lo que no tiene presión alguna. ¿El último duelo? Victoria 3-1 vs. Roma. Además, vale destacar que el equipo de Conte no pierde desde el 6 de enero, cuando cayó frente a Sampdoria.

El último duelo entre Juventus e Inter fue el 17 de enero de este año. Allí, por la jornada 18 de la Serie A, el equipo de Antonio Conte se impuso 2-0 gracias a los goles de Arturo Vidal y Nicolò Barella.

Posibles formaciones:

Juventus: Gianluigi Buffon; Danilo, Matthijs de Ligt, Leonardo Bonucci, Alex Sandro; Federico Chiesa, Arthur, Adrien Rabiot, Dejan Kulusevski; Cristiano Ronaldo, Paulo Dybala. DT: Andrea Pirlo.

Inter: Samir Handanovič; Danilo D'Ambrosio, Andrea Ranocchia, Alessandro Bastoni; Achraf Hakimi, Matías Vecino, Christian Eriksen, Roberto Gagliardini, Ashley Young; Romelu Lukaku, Lautaro Martínez DT: Antonio Conte.

Día y horario: ¿Cuándo se juega Juventus vs. Inter?

Juventus vs. Inter por la final de la jornada 37 de la Serie A será este sábado 15 de mayo en el Juventus Stadium.

Horario y canal de TV según cada país:

España: 18:00 horas #Vamos Bar 1

Argentina: 13:00 horas por ESPN y ESPN Play

Uruguay: 13:00 horas por ESPN y ESPN Play

Brasil: 13:00 horas GUIGO, TNT Sports y Rai Italia Sudamérica

Chile: 12:00 horas ESPN y ESPN Play

Paraguay: 12:00 horas ESPN y ESPN Play

Venezuela: 12:00 horas por ESPN y ESPN Play

Colombia: 11:00 horas por ESPN y ESPN Play

Perú: 11:00 horas por ESPN y ESPN Play

Ecuador: 11:00 horas por ESPN y ESPN Play

México: 11:00 horas por Fanatiz Mexico, Serie A Pass, Rai Italia Nord América, ESPN2 y ESPN Play

Estados Unidos: 09:00 PT/ 12:00 ET por Rai Italia Nord América y ESPN+

