No tienen memoria: los hinchas del Betis aniquilaron a Diego Lainez por 20 minutos de juego

Por la jornada 19 de La Liga, Betis igualó 1-1 en su visita a Alavés en el estadio Mendizorroza con la participacion de Andrés Guardado y Diego Lainez.

El ex Atlas jugó los 90 minutos y tuvo una actuación regular; mientras que el ex América ingresó a los 72´y no tuvo su mejor partido.

El joven entró mal y además sufrió que su equipo se quedó con 10 hombres, por lo que no pudo aportar casi nada en la fase ofensiva.

De esta manera, los hinchas del Betis tomaron de punto al atacante y lo aniquilaron por jugar unos flojos 20 minutos.

Que complicado panorama para Lainez en el Betis... Muy errático en decisiones con la pelota... — RAULGTZ.® (@Potropegaso21) January 5, 2020

Se ve que ya se olvidaron de cómo venía jugando Lainez y el excelente diciembre que tuvo, con cada vez más minutos y mejores actuaciones.

Betis sacó un punto al Alavés. A Diego Lainez le falta posición en el último toque. Que siga puliendo ese aspecto y a ver si tiene más cabida en el Betis. Creí que lo cederían. #AlavésRealBetis 1 - 1 — Oscar W. (@OscarWMD) January 5, 2020

22 minutos súper pobres de Lainez. Participó poco pero cuando lo hizo no generó nada. Balones perdidos y regates fallidos. Después de un buen diciembre, no arranca bien enero �� — Michelena (@josh_michelena) January 5, 2020

Es increíble que, con lo bien que había salido el Betis a la 2a parte, se haya ido diluyendo de esa forma tan preocupante. Vaya falta de ambición a la hora de ir a por el partido de verdad. El cambio de Laínez, error claro de Rubi. — Andrés Ocaña (@andresocanacope) January 5, 2020

Llévense a Lainez — Settepulmoni (@Setepulmoni) January 5, 2020

Otra cosa para Rubí, Tello es infinita mente superior jugador que Lainez!!! — Antonio José diaz (@piru210302) January 5, 2020

Lainez es futbolista de 2B. Pero no ahora, es que lo dije EN SU DEBUT con el Betis, y lo llevo diciendo en todos los partidos que ha jugado. La gente pidiéndolo en el campo: ''Metan a Lainez, el Messi mexicano, le falta minutos, el revulsivo'' xdddd — Pablo Martín™ (@PA13L0) January 5, 2020

