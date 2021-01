Agenda de hoy, sábado 9 de enero: Copa Maradona, Liga MX, LaLiga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Este sábado 9 de enero tendremos una jornada repleta de fútbol en la cual se llevarán a cabo partidos por la Copa Maradona, la Liga MX, LaLiga, la Serie A, la FA Cup y la Bundesliga.

Copa Diego Maradona | Argentina

Lanús vs. Rosario Central | Fecha 5 - Complementación

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Unión vs. Patronato | Fecha 5 - Complementación

17:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:10 VEN, BOL

15:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:10 CDMX

Racing vs. Newell's | Fecha 5 - Complementación

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Vélez vs. Godoy Cruz | Fecha 5 - Complementación

19:20 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

18:20 VEN, BOL

17:20 COL, PER, ECU, USA (ET)

16:20 CDMX

Argentinos vs. Boca Juniors | Fecha 5 - Campeonato

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

River Plate vs. Independiente | Fecha 5 - Campeonato

21:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:30 VEN, BOL

19:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:30 CDMX

Liga MX | México

Atlas vs. Monterrey | Jornada 1

20:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

19:00 VEN, BOL

18:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

17:00 CDMX

Tigres UANL vs. León | Jornada 1

22:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:00 VEN, BOL

20:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:00 CDMX

América vs. Atlético San Luis | Jornada 1

00:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:00 VEN, BOL

22:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:00 CDMX

LaLiga | España

Sevilla vs. Real Sociedad | Jornada 18

14:00 ESP

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Atlético de Madrid vs. Athletic de Bilbao | Jornada 18

16:15 ESP

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Granada vs. Barcelona | Jornada 18

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Osasuna vs. Real Madrid | Jornada 18

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

FA Cup | Inglaterra

Boreham Wood vs. Millwall | Tercera ronda

13:00 ESP

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Everton vs. Rotherdam United | Tercera ronda

13:00 ESP

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Luton Town vs. Reading | Tercera ronda

13:00 ESP

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Norwich City vs. Coventry City | Tercera ronda13:00 ESP

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Nottingham Forest vs. Cardiff City | Tercera ronda

13:00 ESP

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Chorley vs. Derby County | Tercera ronda

13:15 ESP

09:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:15 VEN, BOL

07:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:15 CDMX

Blackburn vs. Doncaster | Tercera ronda

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Blackpool vs. West Bromwich | Tercera ronda

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Bristol Rovers vs. Sheffield United | Tercera ronda

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Burnley vs. Milton Keynes Dons | Tercera ronda

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Exeter City vs. Sheffield Wednesday | Tercera ronda

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Oldham vs. Bournemouth | Tercera ronda

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

QPR vs. Fulham | Tercera ronda

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Stevenage vs. Swansea | Tercera ronda

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Wycombe vs. Preston | Tercera ronda

16:00 ESP

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX

Arsenal vs. Newcastle | Tercera ronda

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Brentford vs. Middlesbrough | Tercera ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Huddersfield vs. Plymouth | Tercera ronda

19:00 ESP

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Manchester United vs. Watford | Tercera ronda

21:00 ESP

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Benevento vs. Atalanta | Jornada 17

15:00 ESP

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Genoa vs. Bologna | Jornada 17

18:00 ESP

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Milan vs. Torino | Jornada 17

20:45 ESP

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Bundesliga | Alemania

Bayer Leverkusen vs. Werder Bremen | Jornada 15

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Union Berlin vs. Wolfsburgo | Jornada 15

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Mainz vs. Frankfurt | Jornada 15

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Friburgo vs. Colonia | Jornada 15

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Schalke 04 vs. Hoffenheim | Jornada 15

15:30 ESP

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Leipzig vs. Borussia Dortmund | Jornada 15

18:30 ESP

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

