Real Madrid dejó de vender la camiseta de Bale y el galés ya se habría despedido de sus compañeros

Guti, leyenda del Real Madrid, es el futbolista que rompió con la polémica de la presencia de jugadores en las fiestas y las discotecas. El volante afirmó que no estaba mal salir de noche y generó un revuelo tremendo en España. ¿Estás de acuerdo con su histórica declaración? ����

A post shared by Bolavip (@bolavipcom) on Sep 16, 2020 at 2:12pm PDT