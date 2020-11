Renunció Carles Rexach, el responsable de contratar a Messi en el Barcelona

Carlos Rexach se ganó un lugar eterno en la historia del Barcelona el día que junto a otros directivos, firmó una servilleta que significó el comienzo del vínculo entre Lionel Messi y el club español.

Quien en ese entonces era director deportivo del conjunto culé, hizo oficial dicho papel ante un notario y ese fue el disparador para que la 'Pulga', junto a sus padres, se tomen un avión rumbo al viejo continente.

A casi 20 años de aquel evento (fue el 14 de diciembre del 2000), el responsable de contratar al fichaje más importante en la historia de la institución, renunció.

La salida de Josep Bartomeu también significó la suya y en diálogo con Mundo Deportivo, contó los motivos de su decisión.

"No le voy a dar a nadie el gusto de decir que me echa o a alguien el gusto de escuchar que me han echado, porque yo acabo contrato en diciembre y además, como le dije a Bartomeu, yo sólo iba a estar mientras él estuviese. Y como ya no está, pues me doy como que tampoco yo sigo", soltó.

Vale recordar que fue jugador y entrenador del Barca, viviendo toda su vida ligado al club y siendo muy importante en los primeros años de Messi en La Masia.

Lee También