Aunque fue Barcelona el primer club de Ronaldo en España, donde llegó procedente del PSV de Holanda, su figura quedó íntimamente relacionada al Real Madrid, donde aterrizaría años más tarde, tras brillar con Inter de Milán.

Incluso, hasta que se convirtió en uno de los inversores del Real Valladolid, fue embajador de la Casa Blanca por el mundo y todavía hoy mantiene una gran relación con Florentino Pérez.

Sin embargo, en una entrevista que concedió a DAZN, reveló que él nunca quiso dejar Barcelona y que la historia pudo haber sido muy diferente si la directiva culé lo hubiera valorado más.

"Firmé el contrato de renovación al final de la temporada y me fui de vacaciones a Brasil. A los cinco días me llamaron para comunicarme que no podría seguir con la renovación", contó.

Y agregó: "No estuvo en mis manos, yo quería seguir. El club no me valoraba como tenía que ser, no estaba en mis manos. Me hubiera gustado quedarme".

El crack brasileño estuvo únicamente una temporada en el Barcelona y fue de las mejores de toda su carrera. Con la camiseta Blaugrana, marcó 47 goles en 49 partidos.

