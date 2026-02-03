Manchester City ya tiene tres grandes candidatos para reemplazar a Guardiola

Tras un mercado de fichajes que volvió a superar los 100 millones de euros en inversiones, Manchester City ni mucho menos tiene paz. Los resultados de las últimas semanas han dejado al equipo de Pep Guardiola más que lejos de la lucha por la Premier League de Inglaterra. Pero el mayor de los miedos del club pasa por entender cómo el futuro del catalán ni mucho menos parece claro. Se manejan tres posibles herederos en caso de un divorcio a finales de temporada.

Recordemos en primer lugar que Guardiola cuenta con un contrato hasta el verano del año 2027. Muchos entienden que será su último vínculo contractual ligado al fútbol de clubes, así como el momento de separar caminos con la entidad con la que mayor cantidad de partidos haya disputado como primer entrenador. MARCA en España afirma que ya hay tres nombres que gustan a la directiva de Emiratos Árabes Unidos como sus posibles herederos.

En primer lugar aparece la figura de Xabi Alonso. Un ex jugador de Guardiola en los tiempos de Pep por el Bayern de Múnich y actualmente libre. Todo después de un fracaso por un Real Madrid donde ni mucho menos pudo plasmar todas sus ideas tal y como ocurriese en Leverkusen. Se le sigue entendiendo como un entrenador absolutamente top a pesar de un proyecto en la Casa Blanca del fútbol que ni siquiera supera los 7 meses de vida.

Siguen otros nombres ligados a la figura de Guardiola como lo es el de Cesc Fábregas en Como. Hablamos de uno de los entrenadores más sorprendentes del último tiempo en el fútbol europeo y que comanda la mayor revelación del Calcio de los últimos años. Ha conformado un equipo joven y fresco que ni mucho menos ha pasado desapercibido para las principales direcciones deportivas de toda Europa. Inter de Milán también le observa de cara al futuro y en caso de que Arsenal no ganase la Premier League, habría que ver qué clase de movimientos intentan hacer desde el Emirates por un hijo de la casa.

Xabi Alonso ya suena como heredero de Guardiola en el City: GETTY

Por último, pero no menos importante, aparece una vía más directa para Manchester City. Pep Guardiola ha tenido diferentes asistentes a su etapa por el Etihad uno de estos nosotros que Enzo Maresca. El ex entrenador del Chelsea campeón de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA en los Estados Unidos de Norteamérica se encuentra libre tras su salida de los blues semanas atrás. Hablamos de otro perfil joven y plagado de ideas nuevas que ha seguido la filosofía de su mentor en diferentes proyectos. Si hay divorcio con Guardiola, estos son los principales candidatos de la prensa para tomar uno de los barcos más fuertes del último tiempo en el fútbol europeo.

Publicidad

Publicidad

Guardiola descarta ser eterno en Manchester

“Tarde o temprano dejaré el Manchester City. No voy a estar aquí para siempre. Tengo 18 meses por delante, estoy contento con el desarrollo del equipo. Cada temporada me preguntan lo mismo. Lo que tengo que pasar pasará. El club tiene que estar preparado pero este tema no está sobre la mesa ahora”, reflexiones de Pep en las últimas semanas que han hecho saltar todas las alarmas. Lleva ya casi 10 años en el club.

Maresca, otro de los nombres que suena como reemplazo de Guardiola: GETTY

Si bien descartó que ahora mismo analice su salida, ni mucho menos se amarra a un escenario de continuidad eterna en Manchester. No es la primera vez que vivimos este escenario en los últimos años: “No hay ninguna conversación para mi salida, final del asunto…Estoy aquí. ¿Quién sabe lo que pasará? Tenga por delante 10 años de contrato o 6 meses, el fútbol cambia mucho. Ahora me centro en el West Ham y después en goles unos días con mi padre Eso esto todo”.

Publicidad

Publicidad

Datos claves

Pep Guardiola tiene contrato con el Manchester City hasta el verano de 2027 .

tiene contrato con el hasta el verano de . La directiva analiza a Xabi Alonso , Cesc Fábregas y Enzo Maresca como posibles sucesores.

, y como posibles sucesores. El Manchester City invirtió más de 100 millones de euros en el último mercado de fichajes.

ver también Pep Guardiola: “Tengo que agradecerle a Mourinho”