A horas de cerrar su gira sudamericana, Inter Miami despidió a un referente y amigo de Messi: “Dejaste huella”

Inter Miami se alista para cerrar su gira sudamericana en el encuentro frente a Barcelona de Guayaquil. Todo ello mientras el mercado de fichajes de la MLS avanza y con novedades más que importantes alrededor del equipo de tanto Lionel Andrés Messi como David Beckham. La entidad confirmó la salida de un amigo íntimo del ex futbolista de Barcelona o Paris Saint Germain.

Por medio de sus redes sociales y página web, el equipo de Miami anunció que Óscar Ustari no seguirá haciendo parte de la plantilla profesional. Con un sentido comunicado donde repasaron algunos de sus mayores éxitos de la mano del club del sur de los Estados Unidos de Norteamérica, uno de los primeros grandes socios de Messi en La Florida dejará a la entidad después de conquistar el título de la MLS.

“Inter Miami CF anunció hoy que ha rescindido el contrato del arquero Óscar Ustari tras un acuerdo mutuo….El Club quisiera agradecer a Óscar por sus contribuciones dentro y fuera de la cancha durante su etapa en Inter Miami y desearle lo mejor en el futuro”, empezaban las Garzas en un comunicado donde se repasaron sus números a nivel individual y colectivo para el club de Beckham.

A sus 39 años Óscar Ustari vuelve a ser agente libre después de disputar un total de 40 partidos en Miami. En estos consiguió dejar su portería a cero en un total de 10 ocasiones. Recibió solo 61 goles en una de las ligas con mayor actividad de tantos por encuentro de todo el continente. Desde el sur de los Estados Unidos de Norteamérica se le agradece su legado en un equipo con el cual conquistó un total de dos títulos oficiales.

“Tu entrega y liderazgo quedarán en nuestra historia. ¡Gracias por todo, Osky!…Atajadas, carácter y corazón. Dejaste tu huella en Miami, Óscar”, hacía referencia igualmente el club alrededor del título de las Supporters Shield ganado de la mano de Gerardo Martíno y por supuesto de la MLS donde se triunfó solamente meses atrás en la definición ante Vancouver Whitecaps.

Ustari y Messi vuelven a separar caminos: GETTY

Recordemos que Óscar Ustari y Messi se convirtieron en grandes amigos durante la Copa Mundial de selecciones sub 20 de la FIFA en el año 2005. Aquella edición por Holanda terminó con Argentina como campeón del certamen y con tanto guardameta como por entonces extremo por derecha saliéndose por todo lo alto. Prácticamente 19 años después de aquel hito en tierras neerlandesas, unieron sus caminos en una ciudad de Miami donde colaboraron para estampar la primera estrella en la historia del proyecto.

Los próximos partidos de Inter Miami

El próximo 8 de febrero Inter Miami cerrará su pretemporada por Sudamérica enfrentándose a Barcelona en la ciudad de Guayaquil. Hablamos el último compromiso para cerrar una gira que ya llevó al equipo de Javier Mascherano y compañía a destinos como Colombia y Perú. Tras ello habrá que empezar a pensar en una MLS donde por primera vez en la historia se defenderá la corona frente al resto de franquicias.

Concretamente y el próximo 22 de febrero inter de Miami disputará su primer partido de la MLS como vigente campeón del certamen. Será en la visita ante LAFC en la ciudad de Los Ángeles y como visitante. Hablamos del inicio de una racha de cuatro partidos lejos de casa y antes de que frente a Austin se inaugure el nuevo estadio de la entidad de David Beckham.

