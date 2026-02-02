Le robó un balón a Messi y Vélez lo pidió para reemplazar a James Rodríguez en la Selección Colombia

Fueron a ver a Lionel Messi en Medellín y también terminaron viendo a una de las joyitas del fútbol colombiano. Inter Miami le ganó a Atlético Nacional en un partido amistoso que hizo que el reconocido periodista Carlos Antonio Vélez propusiera a un jugador como el reemplazo de James Rodríguez en un futuro cercano de la Selección Colombia.

Cuando inició la era del entrenador Néstor Lorenzo en la Selección Colombia, el narrador Tito Puccetti reveló que el técnico argentino viajó hasta Qatar para decirle a James que la idea era construir la ‘Tricolor’ en torno a él. Esto se podría hacer con otro jugador, según Vélez.

Atlético Nacional perdió 2-1 con Inter Miami, pero la gran figura del partido fue Juan Manuel Rengifo. El volante, de tan solo 20 años, no solo marcó gol, también le quitó un balón a Messi y terminó recibiendo la calificación más alta (7.9 puntos) de todo el partido para el portal experto ‘SofaScore’. ¿Ya pide convocatoria a la Selección Colombia?

Veléz propuso a Rengifo para ser el reemplazo de James en la Selección Colombia

Juan Rengifo y Lionel Messi en Nacional vs Inter Miami. (Foto: Getty Images)

“Todo el mundo fue a ver a Messi y resulta que vieron también a Rengifo. No voy a hacer ninguna comparación, no llegó a ese punto de necedad, pero sí quiero decir algo: sobre esta piedra, edificaré mi iglesia. Ya encuentra uno que en jugadores como Rengifo se puede edificar una futura selección nacional para todos aquellos que gustan de jugadores creativos. Solo que este tiene un agregado; este quita balones. De hecho, le quitó uno a Messi que aparece en todas partes”, afirmó Carlos Antonio Vélez en la columna de opinión ‘Palabras Mayores’.

La confesión de Rengifo sobre Messi que sorprendió a toda Colombia

Al final del partido amistoso del 31 de enero, Juan Manuel Rengifo no solo se llevó una lluvia de elogios, sino que también confesó que “cuando iba a empezar el segundo tiempo pude decirle que era mi ídolo, agradecerle por lo que ha dado al fútbol, que gracias a él me enamoré de este deporte y decirle que el número 19 que uso es por él. Le dije que si me podía dar la camiseta significaría mucho para mí, y él me la dio”.

