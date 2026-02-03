Mientras Julián Alvarez gana 9.1 millones de euros, esto cobrará Ademola Lookman en Atlético de Madrid

Ademola Lookman es nuevo jugador del Atlético de Madrid tras algunas horas de máximo temor alrededor de la operación que le terminó sacando de Atalanta. El nigeriano se une a un conjunto colchonero donde será uno de los principales socios de Julián Álvarez en ataque y donde éste será su sueldo al frente de las filas de Diego Pablo Simeone. La Araña percibe 9.1 millones de euros.

Tal y como desvelan medios como Mundo Deportivo, Ademola Lookman se unirá al Atlético de Madrid en un contrato hasta el año 2030 donde recibirá por cada 12 meses de servicio a un total de 6 millones de euros. Hablamos de un vínculo contractual que le permitirá recibir mensualmente 500.000 euros. No será ni mucho menos el contrato más importante de una entidad revolucionada económicamente a lo largo de los últimos años y gracias a sus resultados sobre el césped.

Y es que ni siquiera Julián Alvarez tiene el rol del sueldo más alto en Atlético de Madrid. El argentino recibe desde su llegada a perjuicio del Manchester City un salario que roza los 9.1 millones de euros por cada temporada al frente del ataque. Si tenemos en cuenta cuánto recibe cada 30 días en su cuenta bancaria, encontraremos pagos del club colchonero de 758.000 euros a La Araña.

Como decimos, no es el sueldo más grande del Atlético Madrid. Jan Oblak supone el contrato más importante de la plantilla de Diego Pablo Simeone con un salario cercano a los 20.8 millones de euros por cada temporada. Capitán, líder y hasta recuerdo de otras épocas en el club, se ha ganado un slogan de intocable que incluso le hace pasar en cuanto a compensación se refiere, por encima de mitos como Koke o Antoine Griezmann.

Lookman no alcanzará el sueldo de Julián Alvarez en Atlético Madrid: GETTY

En cuanto a Lookman se refiere, llega a Madrid tras hacerse un nombre en Atalanta. Ganó la Europa League del 2024 ante Leverkusen y previo a consolidar un camino que le llevó a marcar 55 goles en 137 partidos para el equipo de Bérgamo. Ya dio sus primeras reflexiones como compañero de La Araña: “Estoy muy feliz de estar aquí muy contento y con ganas del gran desafío”.

Atlético Madrid rompió el mercado en 24 horas

Al fichaje de Lookman se le suman más nombres. Rodrigo Mendoza, perla del Elche y gran promesa del fútbol español, sumará fichas para la medular de los colchoneros. Hablamos de un perfil que permite ir dándole galones a una renovación del centro del campo donde no se puede depender únicamente de Koke en cuanto a creación se refiere. Pero es que hay más.

Atlético de Madrid también hizo oficial el arribo del mexicano Obed Vargas proveniente de la MLS. Otro nombre con futuro y que supone una apuesta pensada para el futuro de una plantilla que suma experiencia y piernas frescas para el final de la temporada. Entre los tres nombres mencionados hasta aquí, los colchoneros gastaron un total de 54 millones de euros. Julián Alvarez tiene nuevos socios.

