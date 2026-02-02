Mourinho: “Es más difícil ser Cristiano Ronaldo que Messi”

Cristiano Ronaldo devuelve a la vida y a lo largo de las últimas horas, uno de los grandes discursos de José Mourinho. Nos tenemos que devolver prácticamente una década atrás para encontrar una serie de declaraciones donde el ex entrenador de entidades como Inter de Milán o Real Madrid aseguraba que ser el futbolista portugués era mucho más difícil que ponerse en la piel de Lionel Andrés Messi. La explicación incluye términos futbolísticos y un trato que entiende como diferente a lo largo de todas sus carreras.

“Sigo diciendo que es más difícil ser Cristiano que ser Messi. Messi creció en el equipo en el que juega, con los compañeros con los que juega. Cristiano llegó a Inglaterra a un equipo gigante en crisis, solo perdía. Tuvo que crecer en los últimos dos años con este equipo en construcción. Messi juega de 9 en unos 50 metros cuadrados, más cerca de la portería y con menos trabajo defensivo. Cristiano, en cambio, es extremo”, comentaba José Mourinho en el año 2014 y en un video por las redes sociales al que habría dado like CR7 horas atrás.

Para Mourinho la diferencia entre ambos pasa por su compromiso tanto a nivel defensivo como en materia ofensiva. Considera más arduo y complicado el labor que ha tenido que tener Cristiano Ronaldo en su carrera que el que ha sufrido Messi: “¿Cómo puede un extremo marcar la misma cantidad de goles que un central? Un extremo que defiende. Un extremo que termina un partido en el minuto 94 corriendo tras Pedro en una situación de gol. Un extremo que en jugadas a balón parado llega 20 veces a su propia área, porque es muy importante para la defensa. Un jugador que no está protegido por nada ni por nadie. Lo ven como un animal enorme”.

“Necesita que le hagan faltas muchas veces solo para que le saquen la primera amarilla. Pero con Messi, es una falta y luego una tarjeta amarilla, y si lo vuelves a tocar, estás fuera. Es mucho, mucho más difícil ser Cristiano, dejémonos de bromas’”, más reflexiones del discurso viral de José Mourinho que a lo largo de las últimas horas habría recibido me gusta por parte de Cristiano Ronaldo. En aquel momento ya habían separado sus caminos.

Todo llega en tiempos donde ambos futbolistas se preparan para su última participación en la Copa Mundial de selecciones de la FIFA. Messi y Cristiano Ronaldo dirán presente en los Estados Unidos de Norteamérica salvo lesión y para disputar su sexta edición del certamen. Será el último torneo a gran escala y de carácter absolutamente internacional donde podemos disfrutar de una rivalidad desde hace más de una década deja todo tipo de análisis y reflexiones.

Polémica con Cristiano Ronaldo en Arabia

A Bola sentencia que Cristiano Ronaldo se encuentra enfrentado con las directivas del Fondo PIF. El manejo del proyecto y la inversión de dinero en este ni mucho menos iría de la mano con los deseos del portugués de cara al futuro de la institución. Es por esto que según informaciones de su tierra natal, el jugador se habría negado a participar del encuentro de este lunes frente a Al-Riyadh.

Todo habría empezado semanas atrás y con la decisión del Fondo PIF de quitarle poder administrativo a entidades como Jorge Jesús o Simao en el entorno del Al-Nassr. Hablamos de dos figuras portuguesas dentro del club e igualmente manos derechas de Cristiano Ronaldo desde que este tomase la decisión de poner rumbo al club de la ciudad de Riad. Tiempos difíciles para una Saudi Pro League donde no solamente la rebelión de Karim Benzema puede llevar a terremotos absolutamente inesperados en Oriente Medio.

