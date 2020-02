Muy lejos de las polémicas, Sergio Ramos salió a hablar en conferencia de prensa para callar a los rumores de los últimos días.

Parecía que la renovación del contrato del defensor con el Real Madrid era un tema delicado, pero él se encargó de demostrar lo contrario.

"Llevan unas semanas hablando mucho de eso y atravesamos un momento con el club estupendo en todos los aspectos, por lo que no hay prisa por parte de nadie. Vamos a llegar a un entendimiento independientemente de lo que quiera el club", comenzó explicando.

Luego, amplió: "Entiendo que con cierta edad lo hagan de un año. Están intentando crear un distanciamiento con el club que no existe, estamos pensando en la Champions y LaLiga".

Parecería que habrá capitán para rato en el Merengue, el cual no pasa por su mejor momento futbolístico, sin conseguir los resultados deseados.

Sobre esto también habló el central: "Hemos perdido partidos jugando bien, como ante el Levante. Hicimos un gran partido pero no estuvimos finos de cara al gol. El gol te acaba penalizando. El equipo ha seguido trabajando y esa es la mejor manera. En ese camino estamos. Cuando no acompañan los resultados es fácil hablar. Estamos deseando jugar, hablar menos. Tenemos una oportunidad idónea para dar un golpe en la mesa ganando. No hay tiempo para lamentarse, por eso nos obliga a seguir trabajando con las mismas ganas. Los resultados acaban llegando", explicó.

Lee También