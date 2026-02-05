Pidieron que vuelva a Real Madrid y ésta fue la reacción de Sergio Ramos

El futuro de Sergio Ramos apunta a Sevilla. Veremos si como jugador o nuevo dueño de un gigante de LaLiga española en horas bajas. Mientras tanto, uno de los muchos delanteros que lo enfrentó en su etapa por Real Madrid propone que sea nuevo fichaje de la plantilla de Álvaro Arbeloa. Walter Pandiani considera que le faltan líderes a los merengues.

“El Real Madrid siempre necesita un líder y no lo tiene…Yo hubiera llamado a Sergio Ramos para que me ayudase, para que estuviera de mi lado, que defendiera mi propuesta”, empezaba en charla con Josep Pedrerol alrededor del momento de un club al cual enfrentó con entidades como Deportivo La Coruña u Osasuna. El zaguero, actualmente sin equipo, dio ‘me gusta’ a sus reflexiones en redes sociales como Instagram.

Pandiani fue consultado por un equipo lleno de juventud, talento y con cada vez menos jerarcas gracias al paso del tiempo. La marcha en los últimos 6 años de nombres como Ramos, Karim Benzema, Nacho, Toni Kroos o Luka Modric no solo considera que se siente en el césped, sino por encima de todo en el manejo de un vestuario cuestionado como nunca en cuanto a compromiso se refiere. En épocas de silbidos en el Bernabéu, Walter señala al camero como una solución a corto plazo.

El uruguayo no duda que el ex Sevilla o PSG era una carta ganadora. No solo en el césped, sino para por encima de todo levantar la vara de exigencia puertas adentro de Valdebebas. “Quizá rescatar a algún exjugador que fue jugador del Madrid y que vuelva hubiera sido bueno. Yo si fuera el entrenador habría traído a Sergio Ramos aunque jugara menos, para el día a día, para el vestuario. Defender la propuesta de Arbeloa de otra manera”.

Sergio Ramos ya jugó contra su Real Madrid en 2023-2024: GETTY

Sergio Ramos dejó Real Madrid el 30 de junio del 2021. Terminó ahí una historia de hasta 4 ediciones de las Champions League ganadas, de ligas llenas de récords y de cariño con un estadio que ya le ha ovacionado como jugador de clubes como PSG o Sevilla. Tras dejar Monterrey recordemos, el andaluz no tiene club y ha sonado para destinos de todo tipo. Pandiani no duda que encajaba de lleno en el vacío de jerarquía que ahora mismo sufre el club.

Publicidad

Publicidad

Y ahora Ramos podría ser rival de Real Madrid

A sus 39 años, el futbolista comanda una posible compra del Sevilla junto a un grupo inversor. Muchos especulan si incluso podría tener su tercer ciclo en el club y para luchar por la permanencia en tiempos difíciles para el Rey de la Europa League. Recordemos que los hispalenses todavía tienen un partido pendiente ante los merengues en el mes de mayo.

Con el club andaluz, Ramos ha disputado en dos ciclos un total de 87 partidos donde marcó 10 goles y dio una asistencia. No pudo ganar títulos con el Rey de la Europa League en un par de periodos que tuvieron como intermedio la era más dorada de la entidad. Pandiani no duda que podía ser un fichaje perfecto para este Real Madrid y Sergio le avala en redes sociales.

Datos claves

Sergio Ramos , actualmente sin equipo tras dejar Monterrey, tiene 39 años de edad.

, actualmente sin equipo tras dejar Monterrey, tiene de edad. El exfutbolista Walter Pandiani propuso a Ramos como fichaje para el equipo de Álvaro Arbeloa .

propuso a Ramos como fichaje para el equipo de . Con el Sevilla, el central andaluz ha disputado 87 partidos y anotado 10 goles

Publicidad

Publicidad

ver también Enojo de Rayados con Sergio Ramos tras el anuncio de su salida del club mexicano