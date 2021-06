Qué canal transmite Turquía vs. Gales por la Eurocopa 2020

Turquía y Gales se verán las caras este miercoles 16 de junio en el Estadio Olímpico de Bakú, ubicado en Azerbaiyán en el segundo partido correspondiente a la Fecha 2 de la Eurocopa por el Grupo A, en el que también participan Italia y Suiza. Los turcos buscarán sumas sus primeros puntos en la competencia mientras que los galeses intentarán conseguir tres puntos que los dejen en la cima del grupo. El partido será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por DirecTV Sports para grán parte de Sudamérica y por SKY Sports para México, entre otros canales.

Gales, por su parte, viene de empatar 1 a 1 en su partido frente a Suiza. El equipo de Gareth Bale tiene muy poca historia en la Eurocopa, con tan solo siete partidos disputados y seis de ellos en Francia 2016, donde llegó hasta semifinales y perdió con Portugal por 2 a 0, único partido en el que no convirtió goles.

Turquía viene de caer por 3 a 0 frente a Italia en el partido inaugural de la Eurocopa. Ahora el seleccionado turco buscará sus primeros puntos para mantenerse en pelea por la clasificación a la próxima ronda.

Estas selecciones solo se han enfrentado seis veces en toda su historia, con un historial muy parejo que arroja dos victorias para Turquía, tres para Gales y un empate. El último partido entre ellos fue en las Eliminatorias al Mundial de Francia 1998, en un increíble partido que finalizó 6 a 4 a favor de los turcos.

Turquía vs. Gales: ¿Cuándo y a qué hora juegan por la Eurocopa?

Turquía vs. Gales se enfrentarán este miercoles 16 de junio en el Estadio Olímpico de Bakú de Azerbaiyán.

Horarios por y TV por país

Argentina: 13:00 horas por DIRECTV Sports

Bolivia: 12:00 horas por Tigo Sports

Brasil: 13:00 horas por SporTV

Chile: 12:00 horas DIRECTV Sports y Estadio TNT Sports

Colombia: 11:00 horas DIRECTV Sports

Ecuador: 11:00 horas DIRECTV Sports y Ecuador TV

México: 11:00 horas Sky HD y Blue To Go Video Everywhere

Paraguay: 12:00 horas Tigo Sports

Perú: 11:00 horas DIRECTV Sports

Uruguay: 13:00 horas DIRECTV Sports

Venezuela: 12:00 horas DIRECTV Sports

Estados Unidos: 09:00 horas PT / 12:00 horas ET SiriusXM FC, ESPN+, TUDN Radio, PrendeTV y ESPN

