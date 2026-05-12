Los gigantes que buscan aprovechar la tensión entre Valverde y el Real Madrid para ficharlo

El futuro de Federico Valverde, tras su pelea con Aurelién Tchouaméni, podría estar en la Premier League.

El futuro cercano de Federico Valverde podría pegar un giro impensado hace menos de una semana. Es que conforme a varios medios de comunicación de España, la dirigencia del Real Madrid, con Florentino Pérez a la cabeza, realmente se está replanteando su continuidad luego de la pelea que protagonizó con Aurelién Tchouaméni.

Es que a medida que fueron pasando las horas se conocieron mayores detalles del altercado que tuvo lugar en las inmediaciones del complejo deportivo de Valdebebas. Y al parecer, los propios compañeros del futbolista uruguayo lo apuntaron como el culpable del fuerte cruce que, por cierto, acabó con su ingreso en el hospital por un corte en la cabeza.

A todo esto, los rumores empezaron a florecer en Europa a pocas semanas de la apertura del mercado de pases. Y al respecto, el diario Marca reflejó que el Arsenal, Chelsea y Manchester City estarían dispuestos a ofrecerse como una solución para sacar a Federico Valverde del Real Madrid.

En esa misma línea, París Saint-Germain y Bayern Munich también siguen de cerca el caso. No obstante, todos los clubes son conscientes de que el mediocampista tiene contrato con la Casa Blanca hasta el 30 de junio del 2029 y que su cláusula de rescisión está por encima de los 120 millones de euros.

Federico Valverde, por lo menos hasta el momento, ganó 2 Champions League en el Real Madrid. Getty Images.

El parte médico de Federico Valverde

Real Madrid publicó en su sitio web oficial el parte médico de Federico Valverde tras conocerse la pelea que tuvo con Aurelién Tchouaméni. El comunicado expuso que el charrúa padeció un traumatismo craneoencefálico, por el cual se le diagnosticaron 14 días de reposo. En concreto, quedó desafectado para el resto de la temporada.

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Los números de Federico Valverde en el Real Madrid

Hasta el momento, Federico Valverde acumula 41 goles y 44 asistencias en 371 partidos en el Real Madrid entre todas las competencias. Además, suma 14 títulos: 3 ediciones de LaLiga, 3 Supercopas de España, 1 Copa del Rey, 2 Champions League, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa y 1 Copa Intercontinental.

En síntesis