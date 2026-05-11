Curazao se "refuerza" para el Mundial 2026 con el regreso de un viejo conocido.

Este lunes 11 de mayo de 2026 se reveló que la Selección de Curazao tiene de regreso a su anterior entrenador Dick Advocaat para el Mundial 2026. El estratega había dejado el cargo por el estado de salud de su hija, pero este ya mejoró y retorna al puesto.

Es un importante embrollo el que tiene la Federación de Fútbol Curazao, puesto que, con la salida de Dick Advocaat, la selección había confirmado a Fred Rutten como su nuevo DT, sin embargo, ahora el entrenador que los clasificó al Mundial vuelve a sus funciones de acuerdo a la información de ESPN y Telegraaf.

Advocaat está haciendo historia con la Selección de Curazao, puesto que, previo a su llegada el equipo nunca había llegado a un Mundial y el de 2026 será el primero que juegue en su historia. Además, el entrenador también era muy pedido por los jugadores y patrocinadores de la Selección.

Curazao debutará en el Mundial 2026 contra Alemania y en el segundo partido se medirá a Ecuador. En teoría, el equipo de CONCACAF no es favorito en ningún partido y no debería sumar puntos.

Dick Advocaat regresa a Curazao como su nuevo DT. (Foto: GettyImages)

En la previa del Mundial 2026, Dick Advocaat también dejó unas polémicas declaraciones sobre la Selección de Ecuador que “calentaron” aquel duelo para el Mundial 2026. Con su regreso vuelve a ponerse muy interesante el duelo entre ambas selecciones.

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Las declaraciones de Advocaat contra Ecuador

Después del sorteo del Mundial 2026, el entrenador de la Selección de Curazao declaró: “Con todo respeto, no conozco a ningún jugador de Ecuador. Vivo en Europa y trabajo en la isla“, afirmó el estratega sorprendiendo a todos por la gran viralidad de algunos jugadores ecuatorianos.

Los números de Advocaat como DT de Curazao

Al frente de la Selección de Curazao, Advocaat había dirigido ya 18 partidos y sacó 11 victorias, 5 empates y apenas 2 derrotas. Números que llevaron a ‘La Isla’ a clasificarse al primer Mundial de toda su historia.

El calendario de Ecuador en el Mundial 2026

Así está el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:

Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)

Curazao vs Ecuador (20/6)

Ecuador vs Alemania (25/6)

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