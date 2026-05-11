Este lunes 11 de mayo de 2026 se reveló que la Selección de Curazao tiene de regreso a su anterior entrenador Dick Advocaat para el Mundial 2026. El estratega había dejado el cargo por el estado de salud de su hija, pero este ya mejoró y retorna al puesto.
Es un importante embrollo el que tiene la Federación de Fútbol Curazao, puesto que, con la salida de Dick Advocaat, la selección había confirmado a Fred Rutten como su nuevo DT, sin embargo, ahora el entrenador que los clasificó al Mundial vuelve a sus funciones de acuerdo a la información de ESPN y Telegraaf.
Advocaat está haciendo historia con la Selección de Curazao, puesto que, previo a su llegada el equipo nunca había llegado a un Mundial y el de 2026 será el primero que juegue en su historia. Además, el entrenador también era muy pedido por los jugadores y patrocinadores de la Selección.
Curazao debutará en el Mundial 2026 contra Alemania y en el segundo partido se medirá a Ecuador. En teoría, el equipo de CONCACAF no es favorito en ningún partido y no debería sumar puntos.
Dick Advocaat regresa a Curazao como su nuevo DT. (Foto: GettyImages)
En la previa del Mundial 2026, Dick Advocaat también dejó unas polémicas declaraciones sobre la Selección de Ecuador que “calentaron” aquel duelo para el Mundial 2026. Con su regreso vuelve a ponerse muy interesante el duelo entre ambas selecciones.
Las declaraciones de Advocaat contra Ecuador
Después del sorteo del Mundial 2026, el entrenador de la Selección de Curazao declaró: “Con todo respeto, no conozco a ningún jugador de Ecuador. Vivo en Europa y trabajo en la isla“, afirmó el estratega sorprendiendo a todos por la gran viralidad de algunos jugadores ecuatorianos.
Los números de Advocaat como DT de Curazao
Al frente de la Selección de Curazao, Advocaat había dirigido ya 18 partidos y sacó 11 victorias, 5 empates y apenas 2 derrotas. Números que llevaron a ‘La Isla’ a clasificarse al primer Mundial de toda su historia.
El calendario de Ecuador en el Mundial 2026
Así está el calendario de la Selección de Ecuador para el Mundial 2026:
- Costa de Marfil vs Ecuador (14/6)
- Curazao vs Ecuador (20/6)
- Ecuador vs Alemania (25/6)
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