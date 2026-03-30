Edin Džeko calentó la previa del Repechaje con Italia: ”Si le tienen miedo…”

Este martes 31 de marzo, a partir de las 20:45 horas CET, la Selección de Italia visitará a Bosnia y Herzegovina en el Stadion Bilino Polje de la ciudad de Zenica, en uno de los encuentros correspondientes al Repechaje de la UEFA que definirá el cupo que aún está vacante para el Grupo B de la Copa del Mundo 2026 que será integrado por Canadá, Qatar y Suiza.

Dicho encuentro se dará luego de un episodio un tanto particular que calentó la previa. Se trató de unas imágenes que publicó la RAI en las que se los ve a algunos de los jugadores de la Azzurra festejando la definición del partido que Gales disputó ante su contrincante de este martes, una muestra clara de que los dirigidos por Gennaro Gattuso no querían medirse al combinado del Reino Unido.

Al respecto, Federico Dimarco aclaró en conferencia de prensa que se disculpó con Edin Dzeko, con quien compartió plantel en el Inter de Milán. Y sobre esta situación, el que brindó su versión fue el propio delantero de la Selección de Bosnia y del Schalke 04: “¿La celebración de Dimarco y otros tras los penaltis en Cardiff? No hay problema, yo tampoco quería jugar contra Italia”.

Y en ese mismo sentido, el también ex Roma y Fiorentina, en la conferencia de prensa que brindó este lunes, agregó: ”Hoy en día, con las redes sociales, hay que ser precavido, porque cualquier cosa puede salirse de control. Hay que tener cuidado. Todos vimos lo que pasó, y todo se magnifica, pero es perfectamente normal. Dimarco me escribió diciendo que no quería ofender a nadie, y yo le respondí: ‘¿De qué estamos hablando? No hay problema'”.

Sin embargo, aunque su tono al principio fue un tanto conciliador, señaló que las imágenes en cuestión develaron la inseguridad de la Azzurra: “No sé por qué no querían jugar en Gales; ganamos. Italia es una selección increíble, ha ganado cuatro Mundiales; si tienen miedo de jugar en Gales, algo anda mal. Tenemos que verlo de esta manera: también pueden tener muchas dificultades contra nosotros. Los Azzurri llevan jugando mucho después de haberse perdido dos Mundiales, lo que significa que tienen miedo”.

Para cerrar, Edin Dzeko remarcó las chances de Bosnia y lo especial que será para él: “Me encanta. Viví allí nueve años y sentiré el partido más que nadie. Gattuso y yo nos encontramos en San Siro y nos abrazamos. Mañana, Italia no nos subestimará, pero ya no tienen a Totti ni a Del Piero. Tienen calidad, pero aquellos eran diferentes. Tenemos que demostrar la nuestra. Jugamos en casa, con el apoyo de nuestra afición. Incluso los críticos dicen que al fútbol italiano le falta intensidad. Quizás por eso no consiguen resultados. Espero un partido muy táctico. ¿Estará el campo en mal estado? En Italia están acostumbrados; algunos no son mejores”.

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La estrategia de Sergej Barbarez, entrenador de Bosnia, para ganarle a Italia

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Sergej Barbarez se refirió a los aspectos que debe tener Bosnia para quedarse con la clasificación al Mundial: ”Coraje y un poco de suerte, y si los italianos dicen que nuestro fútbol es lento, el suyo también. No debemos tener miedo. No tenemos un plan único, los partidos cambian: si marcamos un gol, aparcamos el autobús frente a la portería; si encajamos un gol, lo aparcamos en otro sitio”.

En síntesis