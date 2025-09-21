El Barcelona ya tiene vuelta definitiva para retornar al Camp Nou

El FC Barcelona, en medio de la polémica por aplazar una vez más su retorno al Camp Nou (debió tenerlo listo para el encuentro con el Valencia el último 14 de septiembre), hizo alarde de su monumental proyecto al compartir, en las últimas horas, un video de más de cuatro minutos con imágenes exclusivas de cómo está quedando las obras de su estadio.

Las tomas que fueron publicadas en las cuentas de redes sociales del Blaugrana, exhiben un recinto que, en teoría, está en una fase de finalización muy avanzada, lo que alimenta la esperanza de un posible regreso para el partido contra la Real Sociedad (28 de septiembre), aunque el club se mantiene precavido y ya tiene preparado el estadio Lluís Companys de Montjuic como alternativa, el mismo en donde disputarán el encuentro de la segunda fecha de la Fase de Liga de la Champions League frente al PSG.

El recorrido virtual permite apreciar que los sistemas eléctricos y de agua ya están operativos, con los baños completamente funcionales. Además, los dos primeros anillos de las tribunas ya se ven en su formato definitivo, luciendo el característico mosaico azulgrana y los logos de su principal patrocinador con las butacas en azul, rojo y amarillo.

Asimismo, el terreno de juego también se ve en condiciones para que ya pueda rodar la pelota. En ese mismo sentido, los banquillos de suplentes ya están instalados. Sin embargo, cabe aclarar que los vestuarios instalados aún son provisionales, en contraposición a las áreas de prensa y a los espacios corporativos que ya están para ser utilizados.

Una de las imágenes del Camp Nou que difundió el Barcelona este domingo 21 de septiembre.

En conclusión, el Barça hizo todo lo posible para demostrar que ya quedan pocos detalles por ultimar, por lo que espera terminar la obra en los próximos días. De ser así, aunque el regreso se demoró más de lo esperado, la espera, si no llega a su fin ante Real Sociedad, llegará en el mes de octubre, a más tardar, con el duelo frente al Girona pautado para el próximo sábado 18.

Publicidad

Publicidad

La UEFA obliga a Barcelona a jugar toda la primera fase en Montjuic

Más allá de que en breve tendrá el Camp Nou listo, la normativa de la UEFA es clara en cuanto a la localía de los clubes en la Champions League. Solo pueden cambiar de estadio en la transición de una fase a la otra. Por lo tanto, el equipo de Hansi Flick deberá disputar los cuatro partidos de la Fase de Liga en el Estadio Olímpico Lluís Companys de Montjuic.

Es decir, contra el París Saint-Germain, Olympiacos, Eintracht Frankfurt y Copenhague, el Barça los jugará en el mismo recinto en el que estuvo haciendo de local la última temporada.

ver también Barcelona fijó fecha de regreso para Lamine Yamal