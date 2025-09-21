Barcelona fijó fecha de regreso para Lamine Yamal

El Barcelona espera por la vuelta a los terrenos de juego de Lamine Yamal. El delantero de 18 años sufrió una molestia muscular durante su estancia con la Selección de España en la última fecha FIFA y, desde entonces, no pudo volver a vestir la camiseta blaugrana, ni por LaLiga ni por la Fase de Liga de la UEFA Champions League.

Y aunque en el Culé no lo extrañaron, puesto que los dos partidos que disputó sin el atacante los ganó (6 a 0 al Valencia y 2 a 1 al Newcastle), Hansi Flick sabe que precisa recuperarlo cuanto antes, pues tampoco dispondrá de su presencia en el compromiso con el Getafe de este domingo 21 de septiembre por la quinta jornada del torneo de la primera división de España.

De igual forma, la vuelta de Lamine Yamal se acerca cada vez más. El propio futbolista se encargó de mostrar en sus redes sociales como trabaja diferenciado en el gimnasio, en pos de volver a asomar en el once de FC Barcelona, posiblemente, contra el París Saint-Germain, el próximo primero de octubre, por la segunda fecha de la Liga de Campeones de Europa.

Eso quiere decir que Lamine tampoco estará en los dos juegos previos al duelo con el conjunto que comanda Luis Enrique y que contará con en el Estadio Olímpico de Montjuic como escenario. Es decir, Flick se la deberá rebuscar para conformar el frente ofensivo también con Real Oviedo (jueves 25 de septiembre) y con la Real Sociedad (domingo 28).

Barcelona seguirá optando por la capacidad goleadora de Robert Lewandowski

En contrapartida a lo que sucedió recientemente con Lamine Yamal, el Barcelona sumó una buena noticia como para equilibrar. Se trató del retorno de Robert Lewandowski, quien marcó por partida doble en la goleada 6 a 0 al Valencia. Y tras su doblete, fue titular contra el Newcastle en el St. James’ Park por la UEFA Champions League.

Con lo cual, lo más posible es que el polaco se mantenga en el once inicial, acompañado por Marcus Rashford (de gran presente, fue el autor de los tantos del Barça en el debut en la Liga de Campeones), Ferrán Torres y Raphinha.

