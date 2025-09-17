La dura sanción que podría recibir Dani Carvajal por su agresión a Gerónimo Rulli

Parecía que el partido por la primera fecha de la Fase de Liga de la UEFA Champions League contra el Olympique de Marsella se le iba de las manos al Real Madrid, cuando en el minuto 72 el juez de campo Irfan Peljto se apoyó en las imágenes del VAR para comprobar el cabezazo que Dani Carvajal le propino a Gerónimo Rulli.

La repetición no le dejó dudas al bosnio que se inclinó por mostrarle la tarjeta roja al defensa merengue, quien, de esa manera, dejó con 10 a su equipo a poco más de 20 minutos de finalizar el cotejo. De igual modo, para su suerte, hubo otro penalti a favor de los locales que Kylian Mbappé se encargó de convertir para firmar el 2 a 1 definitivo.

Pero en los tribunales del Comité de Disciplina de la UEFA es posible que Dani Carvajal no corra la misma fortuna, puesto que, conforme al artículo 15 del Código Disciplinario relativo a la “conducta antideportiva de los jugadores o entrenadores”, podría recibir hasta 3 partidos de suspensión, por lo que se perdería casi el 50 por ciento de la primera instancia de la competencia.

En el mejor de los casos para Carvajal, si la secuencia llega a ser considerada como juego ‘antideportivo’ y no como ‘agresión’ la pena podría ser de “dos partidos de competición o por un período determinado por juego antideportivo grave”.

Sea una o la otra, se sabe que Xabi no podrá contar con él para el próximo compromiso del Real Madrid por la UEFA Champions League que será frente al Kairat el 30 de septiembre en la ciudad de Almaty en Kazajistán (a más de 8 mil kilómetros de Madrid). En tanto que los siguientes dos, para él, están en suspenso: contra Juventus en el Santiago Bernabéu el 22 de octubre y ante el Liverpool en Anfield el 4 de noviembre.

Las dudas para el lateral derecho vs. Kairat

Dani Carvajal ingresó frente al Olympique de Marsella cuando apenas se jugaban 5 minutos, por una molestia física que sintió Trent-Alexander Arnold. Con lo cual, a la espera de que surjan mayores detalles del estado del inglés y con la expulsión de Carvajal, hoy Xabi Alonso no sabe con quién podrá contar para ocupar el lateral derecho.

Una alternativa sería que Federico Valverde deje su lugar como mediocampista por derecha para retroceder unos metros y que el entrenador merengue rearme la línea de volantes con la inclusión de Dani Ceballos o de Eduardo Camavinga. Por cierto, para fines de septiembre, todavía no estará disponible Jude Bellingham.

