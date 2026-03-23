En Italia se viven horas de tensión total por lo que será una nueva participación de la Azzurra en el Repechaje para la Copa del Mundo. En este caso, para Estados Unidos, México y Canadá 2026, luego de haberse quedado afuera de Rusia 2018 y Qatar 2022 en la misma instancia, primero con Suecia y después con Macedonia del Norte.

En consecuencia, una nueva derrota podría llegar a ser una auténtica catástrofe, pues la última edición del campeonato ecuménico en la que tuvieron un papel digno fue en Alemania 2006, certamen en el que se coronaron al vencer a Francia en la Final que se disputó en el Estadio Olímpico de Berlín. Después, si bien clasificaron a Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, se despidieron en fase de grupos.

Con lo cual, el choque de este jueves ante Irlanda del Norte por la Semifinal de la Ruta A del Repechaje de la UEFA se torna uno de los partidos más importantes de los últimos años para la Selección de Italia, por lo que Gennaro Gattuso confeccionó una lista de convocados con una importante presencia de delanteros.

Entre ellos, Federico Chiesa, quien casualmente volvió a verse en una citación luego de casi dos años (la última vez fue el 29 de junio del 2024 contra Suiza por los Octavos de Final de la Eurocopa). Rino confió en el jugador del Liverpool, a pesar de que apenas acumula 673 minutos en 32 partidos en lo que va de la temporada.

No obstante, esta idea de Gattuso no podrá ejecutarse, dado que en las primeras horas en las que Chiesa se hizo presente en Coverciano, la zona en la que está ubicada la sede de la FIGC (federación italiana) se le detectó una lesión muscular, por lo que debió ser desafectado. Con lo cual, se convirtió en una baja confirmada de Italia para el duelo con el combinado del país del Reino Unido (en su lugar se incorporará Nicolò Cambiaghi del Bologna).

¿Cuándo juega Italia vs. Irlanda del Norte por el Repechaje del Mundial 2026?

La Selección de Italia se enfrentará a Irlanda del Norte este jueves 26 de marzo a las 20:45 horas CET en el estadio de la Atalanta en Bérgamo. El que pierda se queda afuera del Mundial 2026, el que gana recién podrá pelear por el cupo disponible para el Grupo B (Canadá, Suiza y Qatar) contra Gales o Bosnia y Herzegovina el martes 31.

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Los convocados de Italia para el Repechaje del Mundial 2026

Porteros: Elia Caprile (Cagliari Calcio), Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Manchester City), Alex Meret (SSC Napoli).

Defensores: Alessandro Bastoni (Inter Milán), Alessandro Buongiorno (SSC Napoli), Riccardo Calafiori (Arsenal FC), Andrea Cambiaso (Juventus FC) , Diego Coppola (Paris FC), Federico Dimarco ( Inter de Milán), Federico Gatti (Juventus FC), Gianluca Mancini (AS Roma), Marco Palestra ( Cagliari Calcio), Giorgio Scalvini (Atalanta) y Leonardo Spinazzola (SSC Napoli).

Mediocampistas: Nicolò Barella (Inter de Milán), Bryan Cristante (AS Roma), Davide Frattesi (Inter de Milán), Manuel Locatelli ( Juventus FC), Niccolò Pisilli (AS Roma) y Sandro Tonali (Newcastle United).

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Delanteros: Francesco Pio Esposito (Inter de Milán), Moise Kean (ACF Fiorentina), Matteo Politano (SSC Napoli), Giacomo Raspadori (Atalanta), Mateo Retegui ( Al-Qadisiyah FC), Nicolò Cambiaghi (Bologna) y Gianluca Scamacca (Atalanta).

En síntesis