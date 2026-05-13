El legendario defensor del Inter de Milán y de la Selección de Italia se refirió a la temporada del Toro. "Es una pena que se perdiera la vuelta con el Bodo", se lamentó.

El balance de la temporada 2025/2026 le da altamente positivo al Inter de Milán. Ya se adjudicó la Serie A (a la que todavía le faltan 2 fechas) y este miércoles 13 de mayo puede consagrarse en la Copa Italia si derrota a la Lazio de Maurizio Sarri en la Final que se llevará a cabo desde las 21:00 horas de Europa Central en el Estadio Olímpico de Roma.

No obstante, el déficit sigue siendo la Champions League. El Nerazzurro no la gana desde la campaña 2009/2010 (en la que derrotó 2 a 0 al Bayern Munich en el Estadio Santiago Bernabéu con un doblete de Diego Milito). El año próximo se cumplirán 17 años, un periodo extenso en el que apenas pudo llegar a la Final en 2023 (vs. Manchester City) y en 2025 (y en esta última fue humillado en el último partido por el PSG al caer 5 a 0).

Encima, en su último intento por cortar la racha sin vueltas olímpicas en la máxima competencia a nivel clubes del continente europeo, el Inter de Milán, sorpresivamente, fue eliminado por el Bodo/Glimt de Noruega (que de todas formas también le ganó al Atlético de Madrid de visitante y al Manchester City jugando de local) en los playoffs para los Octavos de Final.

Fue justamente en la ida del 18 de febrero en la que el conjunto italiano perdió 3 a 1 y en la que Lautaro Martínez sufrió una distensión que lo tuvo a maltraer hasta los primeros días de mayo. Por esa razón no pudo ayudar a sus compañeros para intentar revertir el resultado en la vuelta que se desarrolló en el Estadio Giuseppe Meazza (que también fue derrota 2 a 1).

Lautaro Martínez, en el partido de ida con el Bodo/Glimt. Salió lesionado a los 60 minutos. Getty Images.

Al respecto de los hechos ocurridos, el que se lamentó fue Marco Materazzi, quien consideró que con la presencia del Toro en el segundo partido la historia podría haber sido distinta: ”Es una pena que se lesionara en un momento crucial, lo que le obligó a perderse el partido de vuelta contra el Bodo. Si hubiera jugado ese partido, estaríamos hablando de que la campaña del Inter en la Champions League hubiese sido diferente”.

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Sin embargo, el legendario férreo defensor, en la conversación que mantuvo con La Gazzetta dello Sport, reconoció el trabajo del atacante de la Selección Argentina durante toda la temporada: “A un jugador que ha marcado 17 goles solo en la Serie A, simplemente tengo que darle las gracias. Como aficionado del Inter, solo puedo esperar que deje su huella también en esta final de Copa Italia”.

Marco Materazzi destacó la dupla ofensiva del Inter: Lautaro Martínez – Marcus Thuram

”Hemos echado mucho de menos a Lautaro, y también un poco a Marcus, cuando no estaba en plena forma. Pero cuando finalmente regresó, a finales de marzo, marcó goles cruciales para el Scudetto. Quizás le vino bien no leer las críticas sobre sus peores momentos. El Inter hará bien en retenerlo”, opinó Materazzi.

En síntesis

Marco Materazzi lamentó la ausencia de Lautaro Martínez en la eliminación ante Bodo/Glimt de Noruega.

lamentó la ausencia de en la eliminación ante Bodo/Glimt de Noruega. El Inter de Milán ganó su última Champions League en la temporada 2009/2010 .

en la temporada . Lautaro Martínez registró 17 goles en la Serie A durante la presente campaña 2025/2026.