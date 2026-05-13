El Toro, que hace días se consagró en la Serie A, quiere sumar su noveno título en el Nerazzurro.

El Inter de Milán de la mano de Lautaro Martínez quiere mantener su hegemonía en el fútbol italiano. Tras coronarse en la Serie A el domingo 3 de mayo al vencer en el Estadio Giuseppe Meazza 2 a 0 al Parma (en lo que se trató del título de liga número 21 para el Nerazzurro), ahora va por la Copa Italia que definirá este miércoles 13 de mayo desde las 21 horas CET (16 de Argentina) contra la Lazio en el Estadio Olímpico de Roma.

Y como lo fue durante toda la temporada, salvo las veces que sufrió algún percance físico, el Toro será la carta principal del ataque de Cristian Chivu. El delantero de la Selección Argentina registra 21 goles y 6 asistencias en 38 encuentros en la temporada, lo que lo ubica como uno de los máximos artilleros no solo de Italia, sino de Europa.

En caso de conseguir el triunfo ante los de Maurizio Sarri (a quienes derrotaron 3 a 0 el último fin de semana por la fecha 36 de la Serie A), Lautaro Martínez alcanzará su novena conquista en el Inter de Milán (al que arribó en 2018 procedente de Racing Club). La acoplará a los tres scudetti, tres Supercopas de Italia y las otras dos Copas de Italia.

Asimismo, será un aliciente más para llegar cargado a la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 2026. En ese sentido, Lautaro se presentará en la Albiceleste, en lo que a actualidad se refiere, un paso adelante de su competidor Julián Alvarez por el puesto de acompañante de Lionel Messi en la ofensiva del esquema de Lionel Scaloni.

Lautaro Martínez junto a Joaquín Correa en 2022. La última vez que el Inter fue campeón de la Copa Italia. Getty Images)

En comparación, la Araña no pudo cosechar trofeos en la campaña 2025/2026. Con el Atlético de Madrid se quedó con las manos vacías a pesar de haber llegado a la Final de la Copa del Rey y a la Semifinal de la Champions League (también perdió en la Semifinal de la Supercopa de España con el Real Madrid y en LaLiga el campeón Barcelona ya le sacó 25 puntos de diferencia a falta de 2 jornadas). Y en lo individual de momento firmó 20 tantos y 9 asistencias en 49 presencias.

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Tabla de goleadores de la temporada de las 5 grandes ligas europeas

Lautaro Martínez, con 21 goles en 38 partidos, hasta entonces está decimosegundo en la tabla de los máximos goleadores de la temporada 2025/2026 de las 5 grandes ligas europeas (Premier League, Serie A, LaLiga, Bundesliga y Ligue 1). Está a un solo grito de los tres jugadores que tiene por delante: Vedat Muriqi del Mallorca con 22 en 34, Patrik Schick del Bayer Leverkusen con 22 en 41 y Michael Olise del Bayern Munich con 22 en 50.

Vale mencionar que los tres que se ubican en lo más alto de la clasificación son: Harry Kane con 55 goles en 49 encuentros, Kylian Mbappé con 41 en 41 y Erling Haaland con 37 en 50.

En síntesis

Lautaro Martínez busca su noveno título con el Inter ante Lazio este 13 de mayo .

busca su noveno título con el Inter ante Lazio este . El Inter ganó su liga número 21 tras vencer 2-0 al Parma el 3 de mayo .

tras vencer 2-0 al Parma el . Lautaro Martínez registra 21 goles y 6 asistencias en 38 partidos de la temporada.