Ecuador no tiene nuevo DT, pero ya se sabe algunos nombres que serán convocados

Hay varios jugadores que estarían fijos en la convocatoria de la Selección de Ecuador, pese a no tener nuevo DT.

La Selección de Ecuador todavía no tiene nuevo DT, pero sí hay varios nombres fijos que estarían en la lista de ‘La Tri’ para jugar en los siguientes amistosos. A la espera de un nuevo entrenador, los nombres para ser convocados en el equipo nacional sobran.

Los fijos en la lista de la Selección de Ecuador

Sea cual sea el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador, ya hay varios nombres que estarían fijos en la lista del equipo nacional. Futbolistas como: Piero Hincapié, Moisés Caicedo, William Pacho, Nilson Angulo, Ángelo Preciado, Alan Minda, Kevin Rodríguez, son parte de la base del equipo nacional.

Un referente como Enner Valencia no estará en la lista de convocados, independientemente de quién sea el entrenador de la Selección. El delantero confirmó que se marcharía del equipo nacional y que el último partido fue ante México.

Moisés Caicedo estaría en la nueva lista de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Ahora mismo no hay un nuevo entrenador en la Selección de Ecuador, aunque todo se estaría alistando para presentar a un nuevo estratega. Los últimos reportes ponen a Marcelo Gallardo muy cerca de ser el estratega del equipo nacional.

Los 3 amistosos que jugará Ecuador en la fecha FIFA

Estos son los partidos amistosos que jugará Ecuador en la fecha FIFA:

Ecuador vs Corea del Sur (24 de septiembre)

Ecuador vs Japón (1 de octubre)

Ecuador vs Nueva Zelanda o Panamá (5 de octubre)

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El que sería el DT de Ecuador al día de hoy

La Selección de Ecuador todavía no firma a Marcelo Gallardo como su nuevo estratega, por lo cual, cada vez toma más fuerza que el DT sea un interino para jugar los amistosos y el candidato más fuerte sería Gonzalo Ferrea, entrenador del Sub-17 y Sub-20.

En síntesis: