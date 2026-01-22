No es Luis Díaz: el máximo goleador latino en Europa es colombiano y pide titularidad con Néstor Lorenzo

La jornada disputada a lo largo de las últimas 48 horas de la Champions League deja un panorama más que claro en cuanto a los principales goleadores del viejo continente se refiere. El máximo anotador sudamericano en Europa no se encuentra en la ciudad de Múnich donde Luis Díaz brilla de la mano del Bayern o en una urbe de Milán donde Lautaro Martínez es figura desde hace varias temporadas. Portugal esconde un activo que la Selección Colombia podría aprovechar de sobremanera en la próxima edición del mundial. Presión para Néstor Lorenzo.

Y es que gracias a sus goles frente al Paris Saint Germain de Luis Enrique, Luis Javier Suárez se confirma como el máximo anotador nacido en nuestro lado del mundo en lo que vamos de temporada por Europa. El cafetero acumula un total de 22 goles con Sporting de Lisboa y supera por 6 a Lautaro Martínez. El tercer clasificado de dicho ranking no es otro que un Luis Díaz que desde su llegada Bayern hizo un total de 14 gritos sagrados.

Hablamos seguramente de uno de los perfiles que más debate han generado en Colombia en los últimos años. Javier Suárez se fue joven a Europa desde Itagüí Leones. Disputó diferentes campañas de la mano de equipos como Granada, Nastic de Tarragona, Real Zaragoza o Marsella antes de explotar en Almería. En los últimos meses se unió a un Sporting de Lisboa donde se le dio el papel de heredero de Viktor Gyökeres desde que este pasase a manos de Arsenal. Ahora mismo no existe sudamericano en Europa con más goles que su figura a 22 de enero.

Sus 22 gritos sagrados se reparten en 15 tantos para Sporting de Lisboa en la primera división de Portugal. Es el segundo máximo anotador de un certamen donde en este momento busca otro título nacional. El resto de sus estadísticas se componen por cuatro 4 goles en la Champions League, 2 en la Copa de Portugal e igualmente 1 en la Copa de la Liga. Si bien no se trata de un futbolista ubicado en una de las 5 grandes ligas europeas, confirma a sus 28 años que luchará por ser el 9 titular de Colombia en el Mundial.

Recordemos que Luis Javier Suárez ya ha disputado varios encuentros con el combinado nacional. El ariete de 1.85 m de altura ya tiene 4 goles oficiales en 8 encuentros con Néstor Lorenzo. Calienta motores de cara a un verano donde espera poder cerrar el debate alrededor de quién debe ser el heredero de Radamel Falcao García en el equipo cafetero. Ningún ariete que pueda convocar el entrenador argentino, suma tantos goles en su respectivo club a estas alturas de la temporada.

Néstor Lorenzo, pendiente de James

Desde los Estados Unidos de Norteamérica se niega la posibilidad de que James Rodríguez pueda llegar a la ciudad de Austin. Incluso también que otros equipos del soccer se encuentran interesados en un futbolista que a sus 34 años no tiene equipo a meses del mundial, hay preocupación en el seno de la selección cafetera e igualmente prisas para que su máximo referente encuentre destino antes de lo que se viene a mediados de año.

“No, el Austin FC no está intentando fichar a James Rodríguez. No hay acercamientos. No hay conversaciones”, informó el periodista Tom Bogert en The Athletic. Afirma que el conjunto de Texas no está interesado en el fichaje de James. Descarta de momento e igualmente que el cafetero pueda unirse a otras entidades como Orlando City.

