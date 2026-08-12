Mientras Luis Díaz gana 14 millones en Bayern, el salario de Désiré Doué en París Saint-Germain

Conoce la diferencia entre el salario de Luis Díaz en el Bayern Múnich y lo que gana Désiré Doué en el París Saint-Germain.

Inició una nueva temporada en el fútbol de Europa y la historia sigue siendo la misma. El París Saint-Germain salió campeón de la Supercopa de Europa con un gol de Désiré Doué, así que no hubo un mejor momento para comparar su salario con lo que gana Luis Díaz en el Bayern Múnich.

‘Lucho’ Díaz viene de tener un mal Mundial con la Selección Colombia. Solo registró un gol, una asistencia, marcó su cobro en la tanda de penaltis que perdieron 4-3 contra Suiza en octavos de final y tuvo una calificación promedio de 6.98, según portal ‘SofaScore’. Aun así, tiene un salario millonario en Bayern Múnich.

Désiré Doué no logró consolidarse como titular en Francia durante el Mundial 2026 y terminó con un gol y dos asistencias en los 398 minutos que jugó. El extremo llegaba a la Supercopa de Europa tras quedar cuarto en la Copa del Mundo y empezó con el pie derecho al anotar el gol del título del PSG tras una victoria 2-1 ante Aston Villa. Ahora, la pregunta era: ¿Gana más o menos dinero que Luis Díaz?

La gran diferencia de salarios entre Luis Díaz y Désiré Doué

Luis Díaz y Désiré Doué. (Foto: Getty Images)

El portal experto ‘Capology’ dictó sentencia con un diferencia de más de 7 millones de euros. Mientras Luis Díaz gana 14 millones al año en el Bayern Múnich, Désiré Doué tiene un salario de 6.9 millones de euros anuales en el París Saint-Germain.

El primer gol de Luis Díaz con Bayern Múnich en la temporada 2026-27

‘Lucho’ Díaz volvió a sumar minutos por segundo partido amistoso consecutivo y en la victoria del Bayern Múnich contra el Aston Villa por 2-1 marcó su primer gol de la temporada 2026-27. Enganche adentro y remate certero. ¡Video!

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Luis Diaz winning goal Bayern Munich vs Aston Villa game. pic.twitter.com/mn7cGMrNCf — Daily Foot Vibes (@dailyfootvibes) August 8, 2026

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