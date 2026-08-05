Los colombianos más caros de lo que vamos del mercado de fichajes

A la espera de saber que ocurre con Daniel Múñoz y otros nombres, estos son los colombianos más caros de este mercado.

Restan todavía varias semanas para que termine la ventana de transferencias a lo largo de todo el planeta. Luego de ver cómo se cayó el posible fichaje de Luis Díaz por Arabia Saudita, así queda de momento la clasificación de los colombianos que más dinero han movido en lo que vamos del mercado.

En primer lugar se encuentran los 7.5 millones de euros que el Birmingham pagó al Girona por los servicios de Jhon Solís. Una operación donde incluso ya hemos podido ver al cafetero disputando amistosos frente al Barcelona en las últimas jornadas. Le sigue el regreso de Sebastián Villa a Boca Juniors desde Independiente Rivadavia por un valor de 5.7 millones de euros según datos de Transfermarkt.

En tercer lugar aparece la llegada de Camilo Durán al Celtic de Glasgow proveniente del Qarabağ. Todo ello por un valor cercano a los 5.5 millones de euros. Disputará competencias europeas tras un año en Azerbaiyán donde rompió con todo tipo de pronósticos en cuanto a su desempeño individual. Le sigue en la clasificación general la llegada de Luis Sinisterra al Cruzeiro proveniente desde Bournemouth por 3.7 millones.

Moisés Mosquera de Juárez a Talleres de Córdoba por 3.5 millones de euros, así como el fichaje de Kevin Andrade por el Zenit o el de Álvaro Montero a Boca Juniors desde Vélez, marcan las siguientes posiciones de la tabla general. Todavía en Argentina surgen otros colombianos que como Rafael Santos Borré firmaron ya su regreso a River Plate desde Internacional de Porto Alegre por sumas cercanas a los 2.2 millones de euros según el portal de transferencias alemán.

Solis es de momento el colombiano más caro del verano: GETTY

En los últimos lugares del top 10 aparecen dos fichajes realizados en territorio colombiano. Juan José Arias dejó Atlético Nacional por Real Salt Lake en 1.7 millones. Juan Pablo Torres hizo lo propio rumbo al Necaxa por 1.3 millones de euros. Son hasta la fecha los colombianos más caros de una ventana de transferencias donde todavía buena parte de los convocados por parte de Néstor Lorenzo para la Copa del Mundo no han cambiado de camiseta.

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Varios colombianos todavía pueden cambiar de equipo

Hay que fijarnos en nombres concretos si es que hablamos de transferencias. En Inglaterra aseguran que Daniel Muñoz tendrá propuestas para abandonar el Crystal Palace en las próximas semanas y que las negociaciones podrían irse a montos cercanos a los 30 millones de euros. Un escenario similar a lo que se espera que ocurra con el futuro de Jhon Lucumí. La Juventus de Turín le quiere sacar del Bologna y la operación puede llegar a los 25 millones de euros. Gustavo Puerta, otro a seguir de cerca.

De momento Davinson Sánchez no se moverá del Galatasaray. Sí se espera que lo hagan tanto Juan Fernando Quintero como James Rodríguez, pero todo ello en operaciones que como agentes libres no los harán entrar en el ranking de los futbolistas colombianos que más dinero han movido desde que abriera la ventana de transferencias a nivel mundial desde el pasado 1 de julio. Quedan todavía 5 semanas para que haya cambios en el ranking final.

Datos claves

Jhon Solís lidera el mercado tras su traspaso al Birmingham por 7.5 millones.

lidera el mercado tras su traspaso al Birmingham por 7.5 millones. Sebastián Villa regresó a Boca Juniors por un valor de 5.7 millones de euros.

regresó a Boca Juniors por un valor de 5.7 millones de euros. Camilo Durán fichó por el Celtic de Glasgow a cambio de 5.5 millones.