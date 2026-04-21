Luis Díaz y Richard Ríos esperan por el final de la temporada europea. Uno puede ganar un triplete y otro espera meterse en la próxima Champions League de la mano del Benfica de José Mourinho. Esta es la cantidad de dinero que ambos equipos ponen en el bolsillo de los titulares de la Selección Colombia de Néstor Lorenzo. El volante gana 3 millones de euros anuales.

La salida de Luis Díaz del Liverpool no puede explicarse sin esto. Era un titular total de los “Reds”, así como uno de sus sueldos más bajos. El Bayern de Múnich le bañó en cariño y dinero, pues su sueldo se eleva hasta los 14 millones de euros de manera anual. Es uno de los cinco contratos más importantes de una entidad donde, a la espera de que se confirmen algunas renovaciones, “Lucho” es uno de los gastos más elevados en cuanto a salario se refiere.

Para Richard Ríos también hubo premio por cambiar de equipo. Salir del Palmeiras e irse al Benfica se calcula en un sueldo de 3 millones de euros anuales para el volante. Un salario de 250.000 euros mensuales que le ha permitido acomodarse como una de las fichas del escalafón medio de las “Águilas”.

El sueldo de Luis Díaz cuando hablamos del mes a mes también sorprende. El Bayern le paga cada 31 días 1.6 millones de euros por un desempeño que hasta la fecha ha sido más que justificado. Son ya 24 goles y 17 asistencias en 43 partidos de esta campaña para un extremo que vive el mejor momento de su carrera. El salario se justifica en el día a día.

Richard Ríos cobra 3 millones de euros en Benfica: GETTY

Mientras Richard Ríos cobra 3 millones de euros, este es el salario de Luis Díaz en Bayern Múnich. Un total de 14 millones de euros percibe el Guajiro por rendir con una camiseta que ahora tiene como reto inmediato las semifinales de la Copa de Alemania y las semifinales de la Champions League ante PSG. Se trata de dos de los colombianos mejor pagados del 2026.

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Oliver Kahn elogió a Luis Díaz

“En primer lugar, hay que reconocer el mérito de Slot y del Liverpool por permitir que este fichaje se hiciera realidad. Cuando se le planteó al Bayern la decisión entre Díaz y Gakpo, no dudamos. Tomamos la decisión correcta”, empezaba el histórico arquero del Bayern en los últimos días. Alucina con que en Inglaterra hayan dado luz verde al traspaso.

Para Kahn se trata de un jugador que le hacía falta al equipo, así como de una mentalidad hecha para el Bayern: “Es uno de los mejores extremos izquierdos de Europa y lo ha demostrado de forma constante esta temporada a pesar de tener 29 años. Su capacidad para regatear, crear peligro y marcar goles ha sido excepcional. Lo que aporta a este equipo nos ha elevado: su influencia es enorme y ese espíritu de lucha colombiano, esa negativa a rendirse, ha sido fundamental para nosotros”.

Datos claves

Luis Díaz percibe un salario anual de 14 millones de euros en el Bayern Múnich .

percibe un salario anual de de euros en el . El volante Richard Ríos recibe un sueldo de 3 millones de euros en el Benfica .

recibe un sueldo de de euros en el . El contrato de Luis Díaz representa un gasto mensual de 1.6 millones para el club.