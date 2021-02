Real Valladolid vs Real Madrid: pronóstico, canal, horarios para ver LaLiga en USA

Real Madrid vs. Real Valladolid en vivo en directo y online chocan por una jornada más de LaLiga Santander. Los merengues seguirán buscando acercarse al líder Atlético de Madrid, aunque esta vez no contarán con su goleador Karim Benzema. Para que no te pierdas ningún detalle de este emocionante encuentro te dejamos la predicción, cómo y dónde ver la Liga MX desde los Estados Unidos.

Ante la ausencia del atacante francés, Zinedine Zidane deberá mirar al banquillo y ver si el canterano Mariano Díaz puede suplir al goleador de su equipo. Cabe resaltar que el joven atacante no completa un partido desde el pasado 28 de noviembre del 2021. En este partido el conjunto blanco logró una victoria por la liga española por 2-1 ante Alavés.

A qué hora juegan Real Valladolid vs Real Madrid en USA

Día: Sábado 20 de febrero

Hora: 15:00 hs (ET) / 12:00 hs (PT) / 14:00 hs (México)

Lugar: Estadio José Zorrilla.

Dónde ver en Estados Unidos el Real Valladolid vs Real Madrid

Si te encuentras en Estados Unidos podrás disfrutar del Real Valladolid vs Real Madrid en directo a través de la señal de: Fanatiz USA. Si por el contrario te ubicas en México, puedes seguir la transmisión por la señal en vivo: SKY HD y en Bolavip, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo.

Historial de los Real Valladolid vs Real Madrid

Cuando revisamos el historial de enfrentamientos entre Real Madrid y Real Valladolid se han enfrentado en 13 partidos. El conjunto merengue ha sido el ganador en 10 oportunidades. ¿Este sábado se acortará la ventaja?

Hora por países del Real Valladolid vs Real Madrid

- España: 00:00 horas

- Argentina: 17:00 horas

- Chile: 17:00 horas

- Uruguay: 17:00 horas

- Paraguay: 17:00 horas

- Brasil: 17:00 horas

- Venezuela: 15:00 horas

- Bolivia: 15:00 horas

- Colombia: 15:00 horas

- Ecuador: 15:00 horas

- Perú: 15:00 horas

Pronóstico y predicciones para el choque entre Real Valladolid vs Real Madrid

Como era de esperarse, Real Madrid es el amplio favorito para llevarse los 3 puntos en su visita a Valladolid. Según las casas de apuestas FanDuel una victoria del cuadro merengue llega a -165 de probabilidades, el empate +290 y una victoria del elenco local +480.

FANDUEL Real Madrid -165 Empate +290 Valladolid +480

* Cuotas cortesía de FanDuel.

