¿Se declara en rebeldía? La decisión de Luis Suárez que desata la polémica en Portugal

Luis Suárez es la gran polémica en Portugal en medio de los rumores de su salida al FC Barcelona.

Luis Suárez no la pasa nada bien en Portugal en medio de los rumores de su posible salida a un nuevo equipo en este mercado de fichajes. El delantero colombiano ahora mismo estaría contemplando su salida del gigante portugués por varios motivos.

Ahora desde el Diario Record de Portugal se destaca que Luis Suárez está exhausto y cansado. El delantero colombiano fue abucheado en el anterior partido por la hinchada, puesto que, hay varios rumores de su salida para irse a otro club.

El delantero viene sonando para equipos como el FC Barcelona y también para el fútbol de Turquía. Desde Portugal se adelanta que el jugador está “cansado” de este trato de la hinchada y ahora mismo estaría analizando seriamente la posibilidad de ser vendido.

No obstante, aunque hay un claro distanciamiento entre el delantero colombiano y la hinchada, el club no contempla su venta. En Sporting están muy contentos con el jugador y cada vez que ha sonado para un club, se han remitido a su cláusula de rescisión.

Luis Suárez se quiere marchar del Sporting. (Foto: GettyImages)

El goleador colombiano también viene de un Mundial muy discutido, puesto que, el jugador no pudo anotar un solo gol y falló varias ocasiones. Incluso durante el torneo, el futbolista terminó perdiendo el puesto con Jhon Córdoba de mejor rendimiento.

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Los números de Luis Suárez en el Sporting

Luis Suárez jugó un total de 53 partidos en la temporada anterior con el Sporting de Lisboa, donde el delantero marcó 38 goles, siendo uno de los máximos goleadores de Europa. También dio 9 asistencias, en poco más de 4.000 minutos en cancha.

El valor de mercado de Luis Suárez

Luis Suárez ahora mismo tiene un valor de mercado de 30 millones de euros, sin embargo, el Sporting no lo quiere dejar salir por menos de 80 millones y eso hace que cualquier operación ahora mismo esté detenida.

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En síntesis:

Luis Suárez evalúa salir del Sporting de Lisboa tras sufrir abucheos de la afición.

evalúa salir del Sporting de Lisboa tras sufrir abucheos de la afición. 80 millones de euros exige el Sporting de Lisboa para traspasar a Luis Suárez .

de euros exige el Sporting de Lisboa para traspasar a . 38 goles convirtió el delantero Luis Suárez en 53 partidos durante la temporada anterior.