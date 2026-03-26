Los millones que pagará el Tottenham para fichar a Pervis Estupiñán

Ha tenido un ciclo irregular en el AC Milan, aún así los buenos partidos que ha tenido Pervis Estupiñán en Italia lo ponen otra vez en la mira de la Premier League. El ecuatoriano podría irse al Tottenham en una operación que costaría millones de euros.

El Tottenham de Inglaterra pondría cerca de 15 millones de dólares para fichar al lateral ecuatoriano, y un salario de 3 millones de dólares al año. Esto representaría una ganancia de 2 millones para el gigante de Italia en relación a lo que pagaron.

El AC Milan entiende que el ecuatoriano sigue en proceso de adaptación y hay partidos en los que ha sido criticado y otros en los que ha destacado. El rossonero lo pone en venta por el interés de clubes de España e Inglaterra según detalla el Daily Mail.

Pervis Estupiñán lleva una temporada en Italia tras tres temporadas en el Brighton, en Inglaterra fue figura pero un período constante de lesiones lo fue alejando de las canchas.

En todo lo que va de temporada con AC Milan, Pervis Estupiñán ha jugado un total de 19 partidos entre todas las competencias. El ecuatoriano marcó 1 gol y dio 1 asistencia. En total en cancha, lleva ya más de 1.100 minutos. Muy poco para lo que venía haciendo en la Premier League.

El valor de mercado de Pervis Estupiñán

Actualmente, el valor de mercado de Pervis Estupiñán es de 14 millones de euros. El jugador ecuatoriano ha bajado su valor porque no viene jugando en Italia, en su mejor momento en la Premier League llegó a costar cerca de 35 millones de euros.

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Pervis Estupiñán – AC Milan.

En resumen