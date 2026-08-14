Festeja Néstor Lorenzo: Gustavo Puerta podría compartir centro del campo con otro colombiano en un histórico de Europa

Racing de Santander se muestra inamovible y pide el pago de la cláusula. Gustavo puerta podría unirse a otro colombiano si todo se concreta.

El futuro de Gustavo Puerta sigue en la mira de diferentes clubes. Entidades como Porto y Bologna han sondeado la posibilidad de fichar a una de las grandes caras de la Selección Colombia durante la Copa del Mundo. Ahora, un histórico del fútbol europeo podría reunirlo con otro cafetero en la medular. Festeja Néstor Lorenzo en la sombra.

Las informaciones llegan desde Portugal. El periodista Bruno Andrade señala que Benfica es el último gran club interesado en los servicios del actual volante del Racing de Santander. Una entidad que vuelve a la primera división de España tras más de 10 años y que es tajante: o pagan la cláusula o el colombiano no se mueve. Hasta la fecha, ha sido el motivo por el cual Porto y Bologna se bajaron de la puja. Todo cuesta 20 millones de euros.

El jugador de 23 años gustaría en un Benfica donde podríamos verlo en la medular con Richard Ríos. Una gran noticia para Néstor Lorenzo de cara a traer automatismos a su selección cada 6 o 9 meses. Pero antes habrá que negociar con un Racing que como decimos no es partidario de dejarlo salir de manera sencilla. O alguien pone los 20 millones de su liberación o el cafetero no se mueve. Este ya reconoce que piensa más allá de Santander.

“Mi objetivo y sueño es jugar en un club grande. Quiero seguir jugando y dándole continuidad a lo que estoy haciendo. Quiero ser protagonista y poder jugar competencias europeas como Champions o la Europa League. Sueño con ganarlas como casi lo consigo en Leverkusen. Quiero darle continuidad a lo que vengo haciendo y hasta ganar algo con Colombia. Sería un sueño”, palabras del propio Gustavo Puerta en las últimas semanas y en charla con El Espectador, será una de las novelas de finales de mercado.

Benfica podría unir en el día a día a Richard Ríos y Gustavo Puerta: GETTY

Gustavo Puerta podría compartir centro del campo con otro colombiano en un histórico de Europa. De momento todo es un mero interés y a la espera de saber cómo evoluciona el interés del Benfica. Una entidad que no olvidemos, viene de mover el mercado cafetero con el arribo igualmente del delantero Jhon Durán.

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