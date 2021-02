Sevilla vs. Barcelona desde USA: fecha, hora y dónde ver EN VIVO el partido por LaLiga

Sevilla vs. Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO juegan mañana por una fecha más de la jornada 25 de LaLiga. Y como nosotros sabemos que no te quieres perder ningún detalle, incidencia o jugada, Bolavip te brinda toda la información sobre los pronóstico, hora y TV para ver LaLiga en Estados Unidos.

El equipo azulgrana luchará por el liderazgo de la tabla con todo lo que tiene para revertir el triunfo del equipo andaluz en el partido de ida (2-0). Por otro lado, el equipo de Lopetegui está rindiendo a buen nivel contra los azulgranas en varios encuentros que tuvieron en este y otros campeonatos. Sin embargo, posiblemente el gaditano Suso y Marcos Acuña no se presenten en este encuentro debido a sus lesiones..

¿Cuándo y a qué hora juegan Sevilla vs. Barcelona?

Barcelona vs. Sevilla se verán cara a cara este sábado 27 de febrero a las 7:15 a.m (PT) / 0:15 a.m (ET) tendrá lugar en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Día: sábado 27 de febrero

Hora: 10:15 a.m (ET) / 7:15 a.m (PT) / 9:15 a.m. (México)

Donde: Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla.



Sevilla vs. Barcelona: horarios por país

EE.UU (Miami): 10:15 a.m.

EE.UU (Los Ángeles): 7:15 a.m.

México: 9:15 a.m.

Perú: 10:15 a.m.

Colombia: 10:15 a.m.

Ecuador: 10:15 a.m.

Argentina: 12:15 p.m.

Chile: 12:15 p.m.

España: 4:15 p.m.

Uruguay: 12:15 p.m.

¿Dónde ver en Estados Unidos el Sevilla vs. Barcelona?

Si te encuentras en Estados Unidos podrás disfrutar del Barcelona vs Alavés en directo a través de la señal de: Fanatiz USA y BeINSports. Si por el contrario te ubicas en México, puedes seguir la transmisión por la señal en vivo: SKY HD y en Bolavip, donde encontrarás el minuto a minuto y todos los detalles del cotejo desde cualquier parte del mundo.

Sevilla vs. Barcelona: canales por país

Estados Unidos: Fanatiz USA, beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español

México: Blue To Go Video Everywhere, Sky HD

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Brasil: ESPN Brasil, GUIGO

Canadá: beIN Sports Canada, beIN SPORTS en Español, beIN SPORTS CONNECT Chile: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

China: PPTV Sport China, Guangdong Sports Channel, Migu, iQiyi

Colombia: ESPN2 Colombia, ESPN Play Sur

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: ESPN Play Sur

Haití: ESPN Play Caribbean, ESPN Caribbean

Honduras: ESPN Caribbean, Sky HD, ESPNPlay Caribbean

Indonesia: beIN Sports 1 Indonesia, beIN Sports Connect Indonesia

Internacional: Bet365, Facebook Live

Nicaragua: Sky HD

Panamá: Sky HD

Paraguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Perú: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Puerto Rico: ESPN Play Caribbean, ESPN Caribbean

Uruguay: ESPN2 Sur, ESPN Play Sur

Venezuela: ESPN Play Sur

Sevilla vs. FC Barcelona: posibles alineaciones

FC Barcelona (1-4-3-3): Ter Stegen; Dest/Óscar Mingueza, Piqué, Lenglet/Araújo, Jordi Alba; De Jong, Busquets, Pedri; Griezmann, Messi y Dembélé

Sevilla FC (1-4-3-3): Bono; Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Escudero; Rakitic, Fernando, Joan Jordán; Munir/Óliver Torres, En-Nesyri y Papu Gómez

Pronóstico para Sevilla vs. Barcelona

Según DraftKings, Barcelona es considerado como los favoritos de ganar este encuentro por la jornada 25 de LaLiga dado que tienen a Piqué, Messi y Dembélé en su escuadra como la aplastante victoria contra el Elche (3-0) en Liga. Por otro lado. Sevilla cuenta con una cuota de +215 debido al triunfo pasado 10 de febrero, en la cual puso dos goles en el arco de FC Barcelona.

Resultados FanDuel Sevilla +215 Empate +250 Barcelona +120

*Cuotas cortesía de DraftKings.

