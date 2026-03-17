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Kendry Páez

Las declaraciones de Kendry Páez que no gustarán en el Chelsea e Independiente del Valle

Kendry Páez destacó en la victoria de River Plate el fin de semana y dio unas declaraciones que resonaron en Inglaterra y Ecuador.

Por Gustavo Dávila

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Las declaraciones de Kendry Páez que no gustarán en el Chelsea e Independiente del Valle Foto: Getty
Las declaraciones de Kendry Páez que no gustarán en el Chelsea e Independiente del Valle Foto: Getty

Kendry Páez fue uno de los puntos altos de la victoria de River Plate el fin de semana. El volante ecuatoriano dio una asistencia pero también hizo noticia por unas declaraciones que seguro tendrán eco en Ecuador e Inglaterra.

“La hinchada de River, muy agradecido de que venga siempre. La verdad, he pasado también por el Chelsea, la hinchada de Francia, pero no, el Monumental es algo que no se puede explicar”, dijo elogiando al gigante de Argentina pero dejando de lado al club inglés

“Pero todo, todo. El estadio, la gente. Aquí mismo, cómo se manejan, es algo impecable. Estamos muy enfocados, muy metidos con la llegada del Chacho”, amplió también resaltando a su nuevo entrenador.

Kendry Páez ha palpado el apoyo de los hinchas de Racing, Chelsea, Independiente del Valle y la Selección de Ecuador, pero esta vez se rindió ante el cuadro argentino, quién lo prestó hasta diciembre.

La cláusula de Kendry Páez en el contrato con River Plate

Si Kendry Páez no cumple al menos 50% de los minutos de juego en River Plate, el Chelsea tiene una opción de repesca para regresarlo a Europa. Esto reafirma que la prioridad del gigante de la Premier League es que el ecuatoriano tenga minutos.

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En resumen

  • Kendry Páez brindó una asistencia en la reciente victoria del club argentino River Plate.
  • El volante Kendry Páez permanecerá a préstamo en el equipo de Argentina hasta diciembre.
  • El futbolista ecuatoriano resaltó la gestión de su nuevo entrenador, el “Chacho”, en River.
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Gustavo Dávila
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