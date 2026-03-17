Francisco Egas “ganó” las elecciones y será presidente de la FEF hasta 2031: ¿Se queda Beccacece?

Este martes 17 de marzo de 2026 se confirmó una de las elecciones más polémicas en la historia de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. En medio de toda la polémica, Francisco Egas quedó como único candidato y al final fue electo en la jornada de hoy.

El directivo basó su candidatura en una reforma de los estatus con lo cual llegaría a su segundo periodo y no el tercero, sin embargo, aún falta un veredicto de la legislación ecuatoriana. No obstante, el congreso de elecciones de la FEF acabó eligiendo a Egas.

Francisco Egas alcanzó el 92.21% de los votos en el congreso eleccionario, lo cual son 71 votos. A este evento solo faltaron Leones del Norte, Mushuc Runa y Orense, cuyos dirigentes apoyaban a Esteban Paz, que no logró inscribir su candidatura.

Egas ahora dirigirá la FEF por 4 años más y finalmente el directivo también acabará dándole confianza a Sebastián Beccacece. El DT argentino era un “blanco” a sacar de otra candidatura, por lo cual, con Egas ya incluso se podría hablar de una renovación.

Francisco Egas ganó las elecciones de la FEF. (Captura de pantalla)

Desde la candidatura de Esteban Paz se expusieron varias irregularidades en el proceso que solo podrán ser comprobadas por las autoridades competentes en el país. Después de esta elección arranca ese camino para que la FEF pueda inscribir a su nuevo directorio.

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El contrato de Sebastián Beccacece con la Selección de Ecuador

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Sebastián Beccacece tiene contrato con la Selección de Ecuador hasta finales de la temporada 2026. Por lo cual, después del Mundial aún tiene meses de contrato que cumplir. Egas siempre ha mostrado respaldo para el DT, por lo cual, es muy probable que le ofrezca una renovación.

¿Cuántos años lleva Francisco Egas como presidente de la FEF?

Egas llegó a la FEF en 2019, por lo cual, si logra quedarse para el siguiente periodo, el directivo cumplirá 12 años al frente del máximo organismo del fútbol ecuatoriano. Clasificó a varias selecciones en diferentes categorías a sus mundiales, pero aún no ha ganado un solo campeonato.

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En síntesis: