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EN VIVO Y GRATIS: Arsenal de Piero Hincapié vs Bayer Leverkusen por los octavos de final de la Champions League

El minuto a minuto de Arsenal vs Bayer Leverkusen por la vuelta de los octavos de final de la Champions League

Por Jose Cedeño Mendoza

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El minuto a minuto de Arsenal vs Bayer Leverkusen en la Champions League
© Composición BolavipEl minuto a minuto de Arsenal vs Bayer Leverkusen en la Champions League

Este martes 17 de marzo de 2026 se enfrentan por la vuelta de la Champions League, Arsenal contra Bayer Leverkusen. Los ‘Gunners’ llegan con la obligación de ganar en casa, después de empatar 1 a 1 en la ida, y con la obligación de avanzar a octavos de final.

Se espera que Piero Hincapié comience este partido como titular y acabe siendo clave para los de Arteta. El ecuatoriano lleva una gran temporada, y en la Premier League acabó de ser clave con una asistencia determinante para la victoria ante Everton.

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¡Buenas tardes! Bienvenidos a la cobertura de Bolavip Global del minuto a minuto de Arsenal contra Bayer Leverkusen.

Jose Cedeño Mendoza
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