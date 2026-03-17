Este martes 17 de marzo de 2026 se enfrentan por la vuelta de la Champions League, Arsenal contra Bayer Leverkusen. Los ‘Gunners’ llegan con la obligación de ganar en casa, después de empatar 1 a 1 en la ida, y con la obligación de avanzar a octavos de final.

Se espera que Piero Hincapié comience este partido como titular y acabe siendo clave para los de Arteta. El ecuatoriano lleva una gran temporada, y en la Premier League acabó de ser clave con una asistencia determinante para la victoria ante Everton.