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Luis Díaz

Rechazaron la apelación y esta es la dura sanción que le cayó a Luis Díaz ¿sin rodaje para el Mundial?

El extremo colombiano Luis Díaz no se salvó de la sanción pese a que el Bayern Múnich presentó una apelación ¿cuántos partidos se pierde?

Por Gustavo Dávila

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Rechazaron la apelación y esta es la dura sanción que le cayó a Luis Díaz ¿sin rodaje para el Mundial?
Rechazaron la apelación y esta es la dura sanción que le cayó a Luis Díaz ¿sin rodaje para el Mundial?

Luis Díaz es uno de los jugadores más importantes del Bayern Múnich es por esto que el club alemán agotó recursos para que le levanten la sanción. Mala suerte tuvo el cuadro bávaro porque el colombiano vio la apelación rechazada y se confirma su tiempo de baja.

La sanción de dos partidos se mantiene y el colombiano tendrá que entrar a un descanso obligado. Para el Bayern Múnich es mala noticia debido a que pierde a un titular.

Para la Selección Colombia, la noticia no es tan adversa ya que su figura en el ataque recibirá descanso. Díaz ha jugado todos los partidos tanto en club como selección siempre que estuvo disponible.

A nivel institucional, al Bayern Múnich no le gustó la decisión ya que consideraban que si el árbitro central admitió que no le debía mostrar la tarjeta, no había motivo para mantener la sanción.

A Luis Díaz lo amonestaron con doble tarjeta amarilla, la primera por una falta defensiva y la segunda por una supuesta simulación de un penal en el 1-1 vs. Bayer Leverkusen.

El contrato de Luis Díaz con el Bayern Múnich

Tiene contrato hasta el 2029 y ninguna cláusula de rescisión que pudiese abrir su salida del fútbol alemán. Su salida no dejaría de costar menos de 100 millones de euros.

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Luis Díaz – Bayern Múnich segunda amarilla.

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En resumen

  • Luis Díaz cumplirá una sanción de un partido tras ser rechazada la apelación del Bayern Múnich.
  • El colombiano recibió doble amarilla por falta defensiva y supuesta simulación ante Bayer Leverkusen.
  • Luis Díaz mantiene contrato hasta 2029 con una valoración de 100 millones de euros.
Gustavo Dávila
Gustavo Dávila
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