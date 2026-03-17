Conmoción en el fútbol colombiano: Dimayor decidió a quién le dará el nuevo contrato de televisión

Uno de los temas que más polémica genera en el fútbol de Colombia es la televisión. No solo por la repartición dinero que los equipos reciben, si no por las opiniones divididas que genera el nuevo contrato por de los derechos de telivisión. ¡Dimayor ya tomó una decisión al respecto y el canal Win Sports está involucrado!

El 2026 empezó con la recta final del actual acuerdo que tienen Dimayor y Win Sports. El 31 de diciembre se acaba el vínculo y la especulación sobre un posible cambio de dueño empezó a crecer en 3, 2, 1. La idea de la administración anterior del ente qe regula el futbol colombiano era evaluar cuánto estaba costando el producto para tomar una decisión y…

Win Sports tiene ventaja porque tiene el derecho de igualar cualquier oferta que haga otro canal para quedarse con los derechos de televisión de la Liga Colmbiana y todo el fútbol colombiano. Canales como Caracol corrián de atrás en esta competencia y, aunque muchos hubieran querido un cambio, eso no se va a dar.

La Dimayor decidió a quién le dará el nuevo contrato de televisión

Win Sports tiene los derechos de televisión del fútbol colombiano. (Foto: Vizzor Image)

“Dimayor y WIN ya llegaron a un acuerdo extraoficial: más de US$90 millones al año. La discusión ahora va a ser interna: ¿cómo se los reparten entre los 36 clubes?”, publicó Alejandro Pino, director del portal Publimetro.

Datos clave

Dimayor y Win Sports pactaron un acuerdo extraoficial por los derechos de televisión.

pactaron un acuerdo extraoficial por los derechos de televisión. El nuevo contrato de transmisión generará más de US$90 millones anuales para el fútbol.

para el fútbol. Los 36 clubes colombianos ahora deben discutir internamente la repartición de estos fondos.

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